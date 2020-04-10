2020-04-10T12:17:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Москве, последние новости на 10 апреля 2020: половина новых заболевших моложе 45 лет, пропуска с QR-кодами не выдают

«КП» собрала последние новости о коронавирусе в Москве на 10 апреля 2020
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Москвичей начали штрафовать за нарушение самоизоляцииМосквичей начали штрафовать за нарушение самоизоляцииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Число заболевших в Москве за последние сутки увеличилось на 857 человек. Половина новых заболевших в Москве моложе 45 лет. Всего с начала распространения коронавирусной инфекции в столице выявлено 6698 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Служба новостей BBC наделала шума, заявив, что в Москве власти города начали выдавать пропуска с QR-кодами сотрудникам СМИ и волонтерам. В Департаменте информации и технологий сказали, что «в случае, если такие меры будут введены, их порядок будет закреплен отдельным нормативно-правовым актом».

Власти города объяснили, как получить пособие по безработице в Москве, а «КП» составила подробную инструкцию, как и на каком сайте оформить заявку.

Москвичей начали штрафовать за нарушение самоизоляции. Например, женщина сорвала красную ленту со спортплощадки и получила штраф 15 тысяч рублей. «КП» изучила дела тех, кто уже получил штрафы и объясняет, по каким статьям выносят постановления в судах города. Наш корреспондент Павел Клоков также говорит, что москвичи не сдерживаются и нарушают – идут гулять в парки.

Эпоха карантина.Чем себя занять, сидя дома на карантине? Может быть, перевоплотиться в героя какой-нибудь картины?

ИСТОЧНИК KP.RU

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