Коронавирус в Московской области, последние новости на 10 апреля 2020: 66 человека выздоровели, десять предприятий шьют маски
В Московской области за последние сутки заболели коронавирусом 199 человек. Больше половины новых заболевших (91 человек) - мужчины и женщины в возрасте от 18 до 45 лет. Теперь общее число пациентов в регионе выросло до 748.
- 13 человек скончались, 66 человек выздоровели. Всего, по состоянию на 9 апреля 2020 года, в Московской области провели 55 203 исследования на коронавирус, - рассказали в региональном оперативном штабе по предотвращению коронавируса.
В Роспотребнадзоре напомнили, что у регионов России есть более миллиона тест-систем на коронавирус в запасе.
В Московской области стартовала донорская акция Центрального округа Росгвардии «От сердца к сердцу», приуроченная к Национальному дню донора, который отмечается в России 20 апреля.
Предприятия области наращивают выпуск дефицитной продукции: медицинские маски и оборудование для измерения температуры. В правительстве говорят, что в регионе девять предприятий шили маски, теперь еще одно перевело часть своих производственных мощностей для выпуска продукции повышенного спроса.
Росавиация сформировала предварительный график вывозных рейсов до 16 апреля. Планируются вылеты как в Москву, так и в регионы. В с 10 по 13 апреля граждан России планируется вывезти из Бангкока, Дели, Рима, Нью-Йорка, Стамбула и Амстердама.
Эпоха карантина.Чем себя занять, сидя дома на карантине? Может быть, перевоплотиться в героя какой-нибудь картины?
ИСТОЧНИК KP.RU
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