2020-04-10T17:33:39+03:00
Общество

Ной и Мальвина: как москвичи называют детей в 2020 году

Московские загсы назвали самые популярные и редкие имена
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Фото: Олег УКЛАДОВ
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Пока все на самоизоляции в интернете только и разговоров, что через девять месяцев в роддомы придут молодые мамочки. Кто-то наоборот считает, что экономический кризис даст о себе знать и родители сто раз подумают. А пока можно ознакомиться с данными московских ЗАГСов, которые рассказали, как своих новорожденных деток назвали родители за первые три месяца 2020 года. - За первые 3 месяца 2020 года в Москве родилось 51,3% мальчиков и 48,7% девочек, - рассказали "КП" в Управлении ЗАГС Москвы. - Самыми популярными именами за первый квартал стали Александр и София (Софья). Так, именем Александр назвали 609 мальчиков, а имя София получили 649 девочек. Топ-5 популярных женских имен: - София (Софья) - 649 - Мария - 552, - Анна - 523, - Алиса - 445, - Полина - 418. Топ-5 популярных мужских имен: - Александр - 609, - Максим - 588, - Михаил - 537, - Артем - 425, - Иван - 392. Но есть и те родители, которые решили выделить своих малышей. Они им дали необычные имена. Так скоро можно будет встретить на детских площадках сразу трех Афин, которых назвали в честь древнегреческой богини, двух девочек с именем Аксиния, как у главной героини романа Михаила Шолохова "Тихий Дон". А еще Мальвину, Искру, Василису и Весну. Мальчиков тоже называли редкими именами. - Родители, увлекающиеся древнегреческой мифологией, назвали по одному мальчику Тристаном и Ахиллесом. Еще один малыш получил имя Ной, - рассказали в Управлении ЗАГС Москвы. Среди имен были и иностранные варианты: Брайан, Алекс и Райан. Одним из самых необычных имен стало имя Елисей-Косма. Кстати Самоизоляция в городе: как зарегистрировать рождение ребенка Во всех отделах ЗАГС Москвы, кроме Замоскворецкого, Архивно-информационного и Дворцов бракосочетания, можно зарегистрировать рождение ребенка. Записаться на получение услуги можно через Единый портал госуслуг или по телефону +7 (495) 777-77-77.

ИСТОЧНИК KP.RU

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