В Подмосковье вновь приступили к борьбе с борщевиком

Борщевик Сосновского хоть и не убивает людей, но зараза почище коронавируса. Его срезаешь, косишь, вырываешь с корнем, поливаешь химикатами, сжигаешь... А он прет, как танк. До Великой Отечественной войны в Подмосковье даже не подозревали о его существовании. Но потом злосчастные семена привезли с Северного Кавказа, чтобы делать из этих растений силос. Коровы пожевали его и дали горькое молоко. Все, отказались от борщевика.

Однако тот полез из всех щелей. Вытесняя другие, действительно, полезные растения. Крайне неприхотлив. Семена в земле даже при минус тридцать только крепнут. Ну и расти может практически везде, кроме затененного хвойного леса. Да, и самое главное. Ядовит. Сок борщевика может вызвать ожоги третьей степени. При этом в юном состоянии он очень похож на лопух. И ребенок запросто может его сорвать.

Очередная кампания по борьбе с этой заразой в Московской области началась 10 апреля. На целый месяц раньше, чем обычно. Это связано с теплой и ранней весной в этом году.

- В регионе порядка 32 тысяч га земли поражено борщевиком, - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин. - Из них более 15 тысяч га находятся в частной собственности. Бороться с этим сорняком сложно из-за его чрезвычайной живучести. Основная масса семян прорастает в первый год, но часть способна давать побеги в течение семи лет после посева.

Борьба с борщевиком в Подмосковье ведется с помощью химикатов и опрыскиванием очагов гербицидами и арборицидами (в столице так нельзя - и поэтому дворники косят растение). Но не только. Механические методы тоже используют. Скашивание, уборка сухих растений, выкапывание корневой системы и так далее.

- В этом году на борьбу с ядовитым сорным растением в регионе запланировано направить в муниципальные районы и городские округа порядка 350 млн рублей, на 10% больше, чем в прошлом, - добавил Разин.

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