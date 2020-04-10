2020-04-10T12:33:17+03:00
Общество

В Подмосковье к развозу продуктов и лекарств одиноким пожилым жителям подключаются предприниматели

С 13 апреля в 12 муниципалитетах сидящим на карантине пенсионерам начнут помогать сотрудники компании «Хартия»
Семен ЕЛЕНИН
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В Подмосковье по инициативе губернатора Андрея Воробьёва еще с 19 марта организовали доставку продуктов питания пожилым жителям старше 65 лет и многодетным семьям. В этом помогают волонтеры, действующие сегодня в каждом муниципалитете региона. Ребята возят продуктовые наборы, лекарства, товары первой необходимости. Если нужно, и по дому одиноким людям могут чем-то помочь. Главное сейчас - чтобы люди старшего возраста не выходили из дома, поскольку в период эпидемии коронавируса они входят в группу высокого риска. Сейчас в развозке продуктов задействованы уже более 1,5 тысячи волонтеров.

Постепенно к этой благотворительной акции присоединяется и бизнес. Так, на территории нескольких муниципалитетов заботится об одиноких людях и инвалидах будет компания «Хартия» - региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами присоединяются к благотворительной акции. Зона действия - так называемый Ногинский кластер, в который входят территории 12 городских округов: Балашиха, Электросталь, Электрогорск, Красноармейск, Щелково, Реутов, Черноголовка, Фрязино, Лосино-Петровский, Орехово-Зуево, Ликино-Дулево, Богородский.

«Филиал компании «Подмосковный» приступил к участию в акции, сформировав список продуктов и бытовой химии, - сообщили в «Хартии». - Помимо основных обязанностей, сотрудники с удовольствием уделили время закупке ста наборов в помощь нуждающимся пожилым людям».

В Подмосковье сотрудники компании в масках и перчатках начнут развозить наборы с 13 апреля. Каждому человеку из первоначального списка будут вручать открытку с телефоном, по которому он сможет и в будущем обратиться за аналогичной помощью. Продукты, лекарства или средства личной гигиены доставят в течение суток с момента получения заявки.

«В каждом регионе присутствия компанией взято на патронаж по 100 незащищенных граждан. Это количество может быть увеличено, при выявлении нуждающихся. Поддержка одиноких пожилых и инвалидов не является разовой», - сообщили в компании.

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