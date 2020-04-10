В Подмосковье коллекторы достают 8-летнего ребенка-инвалида из-за долгов отца, который бросил семью

38-летняя Мария живёт с сыном-инвалидом и своей мамой в Одинцово, 6 лет назад женщина разошлась с мужем и уже 4 года как оформила развод. С тех пор она думала, что больше с этим мужчиной её ничего не будет связывать, кроме общего ребёнка. Но трудности продолжали возникать, в прошлом году 43-летний Николай не разрешил вывозить сына на отдых за границу, а недавно устроил бывшей супруге и 8-летнему Андрею (имена изменены) настоящий ад, натравив на семью коллекторов.

- 4 марта нам стали звонить какие-то люди, требовать деньги, угрожать. Спрашивали Николая, я объясняла, что с нами он давно не живёт, что мы разведены, и я не в курсе его дел, но это не помогало, звонили снова и снова, - рассказала Мария kp.ru.

Женщина связалась с бывшим супругом, чтобы выяснить, что происходит. Оказалось, что Николай набрал микрозаймов в нескольких организациях, а в качестве поручителей указал телефоны Марии и своего 8-летнего сына-инвалида. Всё это мужчина сделал «ради прикола», так он сам сказал бывшей жене.

- Он сказал, что даже ими не пользовался, присылал скриншоты. Когда я ему звонила и просила прекратить этот беспредел и разобраться с этими звонками, чтобы нам перестали угрожать, он смеялся, говорил, что это фигня. Говорил, что звонили даже жене его начальника, для него это было весело. И он ничего не собирался с этим делать. Нам названивали по 170 раз за день. Даже пытались взломать мои банковские карты, регистрировали мой номер на разных сервисах, брали измором, - говорит Мария.

Скрин смс-сервисов

Скрин смс-сервисов

Странное чувство юмора бывшего мужа приняло нешуточный оборот, когда коллекторы стали угрожать 8-летнему мальчику, не стесняясь в выражениях. 19 марта мама вышла в магазин, а когда вернулась застала дома ужасающую картину.

- Я открыла дверь и увидела, что сын бьётся в истерике, у мамы подскочило давление, ей 70-лет. Мы не могли успокоить ребёнка 3 часа, у него кровь шла носом, не знаю, что дословно ему говорили. Из того, что он смог нам рассказать стало понятно, что ему угрожали жестоко с ним расправиться, изнасиловать. Мальчику 8-летнему такое говорить, вы представляете? В подробностях, как над ним будут издеваться, если его отец не вернёт им деньги. У Андрея проблемы с сердцем, его нельзя так доводить, для него это очень опасно, - возмущается Мария.

В этот же день женщина написала заявление в полицию, терпеть постоянные угрозы больше не было сил. Мария надеется, что после обращения в полицию звонки прекратятся, да и правоохранители поговорят с мужем и заставят его разобраться с долгами.