"Отец в больнице с коронавирусом, а мы помрём от голода": семеро таджиков остались в московской квартире без запасов еды

Переживут ли двухнедельный карантин обитатели этой "резиновой" однушки на улице Цымлянской, одному Богу, а в их случае, одному Аллаху известно. Именно ему молятся семеро граждан Таджикистана, жизнь которых резко изменилась после введения в столице России режима всеобщей самоизоляции. Сначала они остались без работы, а потом один из них заболел...

В пятницу, 10 апреля, 50-летнего гражданина Таджикистана Гуреззода Аюб Гуреза забрали на скорой. Семерых его земляков посадили на двухнедельный карантин. В списке изолированных Билол, сын Гуреззода. Корреспондент "Комсомольской правды" связалась с ним по телефону.

- Папа заболел неделю назад. Такого я никогда не видел: его бросало то в жар, то в холод. Сбить температуру не получалось. На второй день начался сильный кашель. Он трепал его и днем, и ночью. Отец совсем потерял сон.

Гуреззода с диагнозом "коронавирусная инфекция " госпитализировалиФото: Личный Архив

- Вы вызывали скорую?

- Первую скорую вызвали 7 апреля. Врачи осмотрели отца и взяли анализ на коронавирус. Они уехали, но папе лучше не стало. 10 апреля врачи вернулись и забрали его в больницу.

- Какой диагноз ему поставили?

- Сказали, что у папы этот проклятый коронавирус. Он сейчас в реанимации, в тяжёлом состоянии. Нас в квартире осталось семеро. Мы все мужчины, приехали в Москву на заработки без жен и детей. Честно скажу, пока анализы на коронавирус у нас не брали. Нам дали бумаги , которые мы все подписали. В них запрет на выход из квартиры в ближайшие 14 дней.

- У вас есть запасы еды?

- Откуда им взяться?! Мы все работали на рынке "Садовод", а его ещё 28 марта закрыли. С того дня мы остались без денег. У нас не было зарплат, деньги платили посуточно. Нет работы, нет денег. Холодильник у нас пустой уже давно. Осталось 2 килограмма сахара и макароны. Вот и все наши запасы. А нам ещё нужно платить за аренду квартиры. Это 30 тысяч рублей, а где их брать, если нельзя из дома выходить, большой вопрос. Хотя, думаю, платить и не придётся, мы ещё до этого дня умрём тут от голода.

Постановление о карантинеФото: Личный Архив

Постановление о карантинеФото: Личный архив

По словам, Билола, в Москве им просто некому помочь. Дозвониться до общины граждан Таджикистана в Москве они не смогли. Корреспондент "КП" тоже не дозвонилась: никто не отвечает. Но мы надеемся, что активисты общины и сотрудники посольства Таджикистана прочтут эту статью и помогут согражданам, попавшим в тяжёлую ситуацию.

Пока же одно только радует, похоже, оставшиеся на карантине таджики не успели заразиться коронавирусом.

- Мы все хорошо себя чувствуем: нет никаких признаков болезни. Измеряем температуру и , слава Аллаху, она в норме. Одна беда, кушать очень хочется!

Напомним, за последние сутки в России зафиксировано 1786 новых случаев коронавируса. 1124 из них - в Москве.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.

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