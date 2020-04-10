В Подмосковье двухлетний малыш вылез через окно и устроил опасную прогулку по откосу

Сидеть дома, кажется, устали не только взрослые, но и дети. Побег из четырёх стен утром в пятницу, 10 апреля, устроил двухлетний житель подмосковного города Дмитрова. Кроха в трусах, майке и летней панамке выбрался из квартиры на улице Космонавтов через открытое окно. Благо, на окнах были решётки, за которые малыш ухватился руками. Благо, первый этаж. Благо, соседи вовремя заметили.

- Я живу в доме напротив и, когда его увидела, была просто в шоке и интуитивно сразу начала кричать.

От моих воплей ребёнок залез обратно, - рассказала "Комсомольской правде" очевидец Екатерина. - Я, конечно, понимаю первый этаж и может родители не волнуются, но под окнами часто валяются осколки и прочее. Ребёнок просто может неудачно приземлиться и сломать себе что-то. Я сделала это фото и надеюсь, что его увидят родители этого ребёнка и примут какие-то меры.

Фото опасной прогулки мальчика жительница Дмитрова опубликовала в социальных сетях. Увидели его родители мальчика или нет, пока не известно. А вот местные органы опеки случившимся уже заинтересовались. В ближайшие дни в семью придут с проверкой.

По словам соседей, родители мальчика вполне благополучные.

- Они не алкаши какие-то, а хорошие родители. Думаю, это случайность. Мама, наверное, суп на кухне варила, - заступилась за семью соседка Валерия Пронина.