Рыболовлев стал крупнейшим донором фонда Пермского края по борьбе с коронавирусом

Средства будут направлены на закупку лекарств, медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты, в которых сейчас особенно остро нуждаются медицинские учреждения в регионе. Напомним, по данным оперштаба по борьбе с инфекцией «Стоп-конорнавирус.Пермь», накануне в Прикамье было подтверждено 9 новых случаев заражения коронавирусом, их общее число достигло 41, 3 человека скончалось.

Пожертвования в фонд перечислили несколько десятков местных предпринимателей, фирм и крупных предприятий, включая ПАО «Пермэнергосбыт», ПАО «Метафракс», ГК «Эрис КИП», АО «Медисорб», ООО «Силур», НПО «Искра», ПАО «ПНППК» и другие. По информации источников газеты «КоммерсантЪ-Прикамье», 80 млн руб. из общей суммы перечислила ЗАО ИК «Финансовый дом», принадлежащая одному из богатейших уроженцев Перми, проиживающему в Монако миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву. Деньги были перечислены по личному распоряжению бизнесмена. Сумма, внесенная компанией Рыболовлева, обеспечила более половины средств фонда и оказалась существенно больше пожертвований других доноров.

Дмитрий Рыболовлев – бывший владелец пермского ПАО «Уралкалий», крупнейшего производителя калийных удобрений в мире. Сегодня он известен в первую очередь как президент футбольного клуба «Монако», в котором играет звезда сборной России – Александр Головин.

Сам Рыболовлев проживает в Монако с 2010 г., с пермской медициной связана значительная часть ранней трудовой биографии предпринимателя. Рыболовлев – выходец из семьи известныхпермских врачей и собирался пойти по стопам родителей. Учась на втором курсе медицинского вуза он работал санитаром в кардиологической реанимации, затем был медбратом и врачом-интерном. Первый его бизнес проект также был связан с медициной – основанная им компания «Магнетикс» занималась лечением пациентов на основе метода магнитотерапии, разработанного его отцом, профессором Евгением Рыболовлевым.