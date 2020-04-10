В Москве выросли детские пособия

Московским семьям с маленькими детьми будут по-новому выплачивать положенные пособия. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В своем послании Президент России Владимир Владимирович Путин предложил ввести выплату ежемесячных пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет в малообеспеченных семьях, - написал в своём блоге мэр. - В Москве эти выплаты действуют достаточно давно. Но теперь – в соответствии с решением Президента – они будут существенно увеличены».

По его словам, теперь пособие на ребенка от 3 до 7 лет составит 7613 рублей в месяц. Причем эти выплаты пересчитают, начиная с января 2020 года, то есть задним числом. Раньше, например, одинокие матери ежемесячно получали 6336 «детских» рублей, а остальным семьям - 4224 рубля. После повышения всем полагается одинаковая сумма в 7613 рублей в месяц.

«Повышение пособия – мера не временная, а постоянная, - отметил Сергей Собянин. - Его будут выплачивать и после окончания пандемии коронавируса. Но есть один важный нюанс. В нынешней ситуации очень сложно судить о реальных доходах семей по справкам двух-трехмесячной давности. Ситуация могла измениться и не в лучшую сторону.

Поэтому в период действия режима повышенной готовности москвичи, потерявшие работу, смогут оформить пособие на ребенка без учета доходов прошлых лет и нынешних выплат по безработице. Соответствующий указ я также сегодня подписал».

По оценкам городских властей, повышенное пособие поможет семьям, в которых сегодня воспитывается 90 тысяч детей в возрасте от 3 до 7 лет.

«Так как апрельские выплаты детских пособий уже прошли, первый раз пособие в новом размере и доплата за январь-апрель будут перечислены в составе майской выплаты (28 апреля)», - уточнил Собянин.

При этом родителям не придётся бегать с бумажками для получения новых сумм. Все положенные им выплаты будут оформлены автоматически.