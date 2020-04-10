2020-04-10T22:11:24+03:00
Общество

«Если наберемся терпения, вирус отступит»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал об ужесточении ограничений из-за COVID-2019

С 13 апреля в Московской области начнут вводить режим пропусков
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв объявил о новых мерах по борьбе с пандемией коронавируса.Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв объявил о новых мерах по борьбе с пандемией коронавируса.
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Последние недели каждое утро начинается для тысяч жителей Московской области с новых цифр по коронавирусу в Интернете или по ТВ. За сутки заболели, вылечились, скончались… В Подмосковье уже 13 случаев с летальным исходом. Ситуация очень серьезная. В пятницу, 10 апреля, губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил с обращением к жителям региона. Чтобы сдержать распространение инфекции, необходимы новые ограничения. Они вступят в силу уже в ближайший понедельник, 13 апреля.

«К сожалению, коронавирус распространяется - мы перевалили за тысячу заболевших, - сообщил губернатор. - Выявляем все больше больных пневмонией - средней тяжести и тяжелых. Именно для них мы готовили койки, которые оснащены кислородом, аппаратами ИВЛ и всем необходимым. Наша задача - не дать медицине захлебнуться в тяжелых диагнозах».

По словам Андрея Воробьёва, со следующей недели в Подмосковье временно приостановят стройки школ, детсадов и многоквартирных домов.

«Остаются работать только самые необходимые предприятия. Фабрики, заводы могут работать, но с обязательным соблюдением всех санитарных правил - дистанции, маски, контроль температуры. Все это работодатель должен обеспечить».

Чтобы свести к минимуму передвижение людей по территории области (а следовательно - и возможность подхватить вирус) власти Подмосковья вводят режим пропусков. Андрей Воробьёв сообщил, что он будет вводиться поэтапно.

«Мы подготовили платформу uslugi.mosreg.ru, где человек, который идет на работу, или передвигается из Москвы в область, или едет по уважительной причине, должен будет зарегистрироваться. Мы будем действовать поэтапно, аккуратно. И даже если ты не зарегистрирован, у тебя нет QR-кода - ничего страшного, если есть удостоверение личности и удостоверение с места работы. Мы обязательно разъясним и покажем, как это работает».

Андрей Воробьёв отметил, что с 13 апреля на улицах и дорогах будут дежурить сотрудники полиции, ГИБДД, росгвардейцы. Они имеют право останавливать прохожих или автомобилистов, спрашивать о цели выхода из дома.

«Поэтому прошу вас оставаться дома и серьезно отнестись к требованиям, которые ставит перед нами жизнь для того, чтобы не допустить распространение вирусом. Есть правила, которые мы все обязаны соблюдать и выполнять. Если наберемся терпения, вирус, беда, болезни отступят, и мы заживем нормальной жизнью».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал об ужесточении ограничений из-за COVID-2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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