Врачам Москвы с 13 апреля отменили плату за парковку

О послаблении сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. С понедельника, 13 апреля отменяется плата за парковку для работников медицинских учреждений. Однако есть нюанс: списки льготников руководство больниц и поликлиник должно было подать заранее.

- С понедельника отменяется плата за парковку для медицинских работников. Бесплатное право парковки получат все работники, чьи списки были переданы в Департамент здравоохранения Москвы их медучреждениями, - сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

В начале 2020 года в Москве увеличилось число улиц и районов, где остановить автомобиль можно только за деньги. Цена часа от 60 до 380 рублей, в зависимости от зоны и времени суток. Дороже всего в центре - внутри Садового кольца.

С конца марта в столице действует режим полной изоляции из-за коронавирусной инфекции. А с 13 апреля введут пропускной режим. Не исключено, что оформлять разрешение потребуется даже для передвижения по району. Об этом заявил мэр Сергей Собянин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

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На случай, если вы врач или простой горожанин, но возникли вопросы, связанные с парковкой, можно обращаться на горячую линию Депздрава Москвы по телефону: (495) 870-72-95.

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