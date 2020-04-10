В Москве от коронавируса скончались еще 8 пациентов

В столице скончались 8 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Об этом сообщили в оперативном штабе по предотвращению коронавируса.

- Среди умерших - пациенты от 39 до 84 лет. Все пациенты имели сопутствующие заболевания. Среди них – гипертония, ХОБЛ, атеросклероз, пиелонефирит, - уточнили в оперштабе.

Медики рассказали, что у 39-летнего пациента наблюдалась острая респираторная недостаточность, полнокровие внутренних органов и отек головного мозга. Еще трое из тех, кто скончался, страдали сахарным диабетом.

- Напоминаем о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции, - сообщили в оперативном штабе. - До 1 мая все жители независимо от возраста обязаны не покидать место жительства. Принятые меры вводятся для того, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу.

За последние сутки (10 апреля) в Москве выявили 1124 новых случая коронавируса. Теперь в Москве всего зафиксировано 7822 заболевших.

- Среди новых заболевших: 43% — от 18 до 45 лет, 36,5% — от 46 до 65 лет, 11,5% — от 66 до 80 лет, 3,5% — старше 80 лет, 5,5% — дети, - сообщили в оперативном штабе.