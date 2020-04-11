Петр Бирюков: работы по благоустройству Москвы приостановлены с 11 апреля

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился на время приостановить все работы, связанные с благоустройством столицы. Об этом утром 11 апреля сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

- По указанию мэра Москвы все работы, проводимые в настоящее время, как собственными силами служб Комплекса городского хозяйства, так и подрядчиков, приостановлены до особого распоряжения, - рассказал АГН "Москва" Петр Бирюков, отметив, что распоряжение уже вступило в силу и с полуночи 11 апреля все работы по благоустройству в Москве остановлены.

Исключением станут выполнение аварийных работ, а также текущих мероприятий по обеспечению жизнедеятельности мегаполиса.