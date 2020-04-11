Строительство больницы в Москве для больных коронавирусом: Корпуса смогут принять в два раза больше пациентов, чем планировалось

Инфекционная больница в Новой Москве уже в апреле начнёт принимать первых пациентов с коронавирусом. Напомним, из-за распространения коронавирусной инфекции в мире по указу мэра Сергея Собянина около поселения Вороновское с 12 марта строится новый медицинский центр.

По данным оперативного штаба, сегодня в Москве диагноз коронавирус официально подтвержден у 8852 человек, из них 499 пациентов выздоровели. От COVID-2019 в столице скончались 46 человек. Это в основном пожилые люди в возрасте от 61 до 90 лет, многие из них с хроническими болезнями. Среди умерших есть и пациенты в возрасте 34 и 39 лет.

Строительство нового инфекционного центра завершено на 98 процентов. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Строительство нового инфекционного центра завершено на 98 процентов.Фото: Михаил ФРОЛОВ

«С завтрашнего дня начнем монтировать медицинское оборудование - томографы, аппараты искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), - сказал заммэра. - А со следующей недели начнем передавать медицинскому персоналу часть зданий для их последующего обучения. Объект готов на 98 процентов, счет идет на дни, ситуация меняется постоянно». По его словам, количество коек в больнице увеличили почти в два раза.

«По проекту здесь должно было размещаться суммарно 500 больничных мест, - напомнил Андрей Бочкарев. - Мы провели перераспределение ресурсов и оптимизацию решений в корпусах, и теперь коечных мест 800. Все они будут готовы к переводу в режим интенсивной терапии. Ещё около 100 мест выделим для больных в менее тяжелой форме. Для этого задействуем резервные помещения. Всего в больнице будет 900 мест».

На следующей неделе врачи уже смогут приступить к тренировкам персонала в некоторых корпусах больницы.

«Это тренировка по перемещению пациентов, работе с оборудованием, обучение противопожарной защите, - уточнил Андрей Бочкарев. - Для этого, например, планируем разместить в палатах электронные симуляторы человеческого тела, которые доставим из Сколково».

"Почти половина коек в медцентре в Вороновском будут реанимационными, а значит больница сможет справиться даже с тяжелыми случаями заражения", - сообщила ранее заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в интервью "Комсомольской правде".

Напомним, новая больница представляет собой автономный комплекс. Несмотря на инфекционный профиль, здание оснастят для оказания на месте всех необходимых видов медицинской помощи. Лечебный комплекс, как отметил глава Стройкомплекса столицы, будет не временной постройкой, а капитальной, рассчитанной на работу в течение ближайших 30 лет. При этом столичные власти не исключат возможность строительства еще одного медицинского центра, аналогичного этому.

«Такой вариант рассматривался с самого начала, - объяснил Андрей Бочкарев. - Решение пока не принято. Мы прорабатываем различные варианты и если понадобится, мы будем готовы. Позднее об этом объявим».

На следующей неделе врачи уже смогут приступить к тренировкам персонала в некоторых корпусах больницы.Фото: Михаил ФРОЛОВ

ТТХ медцентра

Площадь участка - 43 гектара.

Площадь здания - около 81,3 тысячи квадратных метров.

Количество мест для пациентов - 900. При необходимости - трансформация каждой койки под реанимационную в течении 24 часов.

Внутри - приемное отделение, лечебный блок, реанимация, лаборатория, диагностический блок, детское, операционное, а также на случай необходимости родильное отделения.

Около здания - вертолетная площадка.

В лаборатории смогут проводить более 10 тысяч тестов в сутки (4 млн. тестов в год), включая ПЦР-исследования и др.

В отделениях - порядка 100 тыс. единиц оборудования, в т. ч. 25 тыс. единиц медицинского оборудования и мебели.

В клинике будут работать порядка 1 000 специалистов, в т. ч. 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и прочих специалистов.

Всего в комплексе - 50 одноэтажных лечебных и диагностических корпусов, а также 14 секций общежитий в 2 - 3 этажа для одновременного проживания около 1 300 человек.

ЦИФРЫ

На стройплощадке в поселении Вороновское:

- начало строительства - 12 марта;

- место - рядом с деревней Голохвастово, 32-33-й км от МКАД по Калужскому шоссе;

- расстояние от больницы до ближайших жилых домов - более 250 метров;

- около 11 тысяч строителей из 35 лучших стройкомпаний Москвы, в том числе и метростроевцы, более 900 единиц техники;

- порядка 1 100 грузовиков ежедневно и 50 регулировщиков;

- корпуса - из бетонных блоков, модульных конструкций и многослойных сендвич-панелей;

- 26 км постоянных и временных дорог, 5 км внешнего ограждения, а также порядка 70 км инженерных сетей;

- водозаборная станция, 2 водозаборных узла, газопроводы длиной 15 км;

- подача воды из подземных ключей;

- автономные очистные сооружения для канализационных стоков с системами обеззараживания.

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В инфекционном центре в поселении Вороновское в Новой Москве началось строительство операционного блока.

«Сейчас идёт монтаж корпусов по всем блокам, - сообщил сегодня, 28 марта, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. - Это лечебный блок А, реанимационный блок Б, выполняются работы по возведению общежитий для медицинского персонала. Также монтируются склады для хранения медицинского оборудования. Сегодня приступаем к монтажу металлических конструкций операционного блока». (подробности)