2020-04-11T13:49:38+03:00
Общество

Рабочим приостановленных строек в Москве сохранят зарплату

Решение касается как городских, так и инвестиционных проектов
Светлана ВОЛКОВА
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В ближайшую неделю в Москве по решению мэра Сергея Собянина временно прекратили работу большинство предприятий и компаний, в том числе и стройплощадки.В ближайшую неделю в Москве по решению мэра Сергея Собянина временно прекратили работу большинство предприятий и компаний, в том числе и стройплощадки.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В ближайшую неделю в Москве по решению мэра Сергея Собянина временно прекратили работу большинство предприятий и компаний, в том числе и стройплощадки. Такое решение принято из-за осложнения ситуации с коронавирусной инфекцией в городе.

"С 13 по 19 апреля приостанавливается выполнение строительных (ремонтных) работ, за исключением строительства медицинских объектов, а также работ непрерывного цикла в строительстве и обслуживании метро, железнодорожного, наземного общественного транспорта и аэропортов", - сообщил Сергей Собянин в своём блоге.

На время приостановки строительных работ в Москве рабочие будут получать зарплату. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.

«По решению оперативного штаба в городе приостанавливаются все строительные работы, кроме возведения зданий для медицинских учреждений, проходки тоннелей метро и нескольких инженерных объектов, - сказал Андрей Бочкарев. - При этом рабочие будут оставаться в городе и им сохранят зарплату».

Глава Стройкомплекса Москвы подчеркнул, что пока строительные работы приостановлены на неделю, однако в случае необходимости ограничение продлят.

«Приостановка касается как строительства объектов городского заказа, так и инвестиционных проектов», - добавил заместитель мэра.

По его словам, ограничения не скажутся критически на строительной отрасли Москвы. «После возобновления работ будем нагонять сроки городских программ и возведения объектов», - сообщил Андрей Бочкарев.

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге sobyanin.ru об изменениях в ситуации с профилактикой распространения инфекции (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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