На всех въездах в Москву дежурят сотрудники полиции

С понедельника передвигаться по Москве можно будет только с пропуском на руках. Иначе оштрафуют. Автомобилистов это тоже касается.

В настоящий момент в столице увеличили численность наружных нарядов полиции. Это и пеший патруль, и сотрудники Госавтоинспекции, которые дежурят на всех въездах в Москву.

Как сообщили «КП» в пресс-службе столичного главка полиции, инспектора контролируют передвижение транспорта, а также уточняют у граждан причину въезда в столицу.

- ГУ МВД России по городу Москве призывает граждан проявлять сознательность, соблюдать режим самоизоляции и другие установленные ограничения, - добавили в полиции. - Старайтесь не покидать жилище без крайней необходимости, откажитесь от невынужденных поездок и, по возможности, сведите к минимуму круг общения.

В российской столице за нарушение правил карантина оштрафовали уже 26 человек. Среди них есть и те, кто заражен коронавирусом. Пациентам (с легкой формой инфекции) велели не выходить из дома, оформив соответствующий документ. Однако те нарушили соглашение. И были задержаны. Сейчас они в специальных обсервационных центрах в Царицыно, Крылатском и Химках. После курса лечения им предстоит заплатить штраф, размер которого определит судья (по КоАП РФ - это, как минимум, 15 тысяч рублей, по КоАП Москвы - 4 тысячи рублей).