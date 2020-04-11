«То есть коронавирус, то его уже нет»: дневник многодетной мамы, муж и дети которой вылечились от коронавируса на дому

О том, что коронавирус бывает разным и не всегда дело доходит до больничных коек, реанимаций и аппаратов ИВЛ, вы наверняка слышали. По официальным данным, сейчас только в Москве 1700 человек лечатся от коронавируса на дому. У всех болезнь протекает в легкой форме.

Первопроходцами стала многодетная семья Ивановых. С первого дня мама 14-летнего Тимофея, 8-летнего Вениамина и 2-летнего Федора вела дневник. Лиза уверена, ее записи многим помогут узнать правду о лечении и диагностике коронавируса на дому. Главное, не паникуйте, у них получилось выздороветь, а значит, не все так страшно.

Мы публикуем выдержки из дневника Лизы Ивановой.

Тест на коронавирус у Лизы и ее мужа взяли после того как заразу нашли у одного из сыновей.Фото: Личный архив героя публикации

12 марта

Мы всей семьей были в Австрии, на горнолыжном курорте в Зельдене. На момент нашего вылета, это было 5 марта, никакой пандемии не было. Ростуризм, как и ВОЗ, не давал рекомендаций отказаться от поездок. Все это позже началось.

Вечером, после целого дня катания муж сказал, что неважно себя чувствует, что у него общее недомогание. Измерил температуру (37.3). Я дала ему 2 таблетки парацетамола.

13 марта

Весь день все катались на лыжах. Все было как обычно, только муж чувствовал лёгкую слабость.

14 марта

Я с детьми прилетела в Домодедово и оставили все свои контактные данные. Никаких тестов на коронавирус в аэропорту не делали. Муж прилетел другим рейсом. Ему тоже тест не делали. Мы приехали домой и сели на самоизоляцию.

20 марта

Через пять дней неожиданно для нас приехали из детской поликлиники и взяли тесты на коронавирус у детей. Про взрослых никто не спрашивал.

Официальные документыФото: Личный архив героя публикации

21 марта

Пришли из взрослой поликлиники и предложили нам с мужем сдать тесты на коронавирус. На тот момент всех без разбора увозили в больницы. Во-первых, у нас не было каких-то серьёзных симптомов, во-второй, было страшно, что нас разлучат с детьми. Мы хорошо все взвесили и от анализа отказались. Уверена, что таких как мы много было до момента отмены этой всеобщей госпитализации.

22 марта

Взяли повторные тесты у детей, это было воскресенье. Про нас мужем никто не спрашивал.

28 марта

Приехали из поликлиники и взяли тесты у детей в третий раз.

Мы с мужем тоже решили сдать тесты. К тому времени уже отменили поголовную госпитализацию и мы хотели знать правду. Когда позвонила врач из взрослой поликлиники, мы рассказали ей о своём желании сдать анализы. Но ответ был таким: "ваш карантин уже закончился, тест уже не положен". Ну хорошо, мы спорить не стали.

Около 17.00 позвонили из Роспотребнадзора. Нам сообщили, что у Тимофея есть Соvid -19 и что скоро приедет скорая.

В 20.30 приехала бригада скорой, знаете, в таких костюмах космонавтов. Они три с половиной часа заполняли бумажки. Врачи кому-то звонили, что-то уточняли. Никто и никого не осматривал. Измерили температуру и взяли мазки изо рта и носа у нас с мужем на коронавирус. Уехали они в 23:30.

29 марта

В 12.00 пришла дежурная врач из детской поликлиники. Она была без маски, без какой-либо защиты. На мой вопрос, где маска, сказала: «ну я надену, если вы хотите, но вообще вы знаете, эти вирусы я ещё в 70-х в институте изучала, все это раздуто непонятно зачем». Она все-таки надела маску, помыла руки, посмотрела горло и прослушала лёгкие у всех детей. Ушла.

В 12:30 позвонил врач из взрослой поликлиники и спросил, как мы себя чувствуем. Мы нормально чувствовали себе на тот момент. Какие симптомы у нас? Все как обычный грипп, без температуры. До конца дня он звонил ещё три раза. И каждый раз, как в первый. Товарищ, видимо, обнулялся после каждого звонка.

Параллельно нам звонили барышни из Роспотребнадзора. Они спрашивали о симптомах.

К 19.00 снова позвонили, но на этот раз сказали, что у сына Федора обнаружили коронавирус. Внимание: тест от 20 марта, то есть он сделан 9 дней назад!

30 марта

Утром позвонили из поликлиники № 6 и сказали, что у мужа подтвердился коронавирус.

Днем пришла медсестра из детской поликлиники и взяла мазок у сына Тимофея. У сына Федора, у которого уже был подтвержден коронавирус, мазок не брала. Вениамин тоже ее не интересовал.

31 марта

Лежу в ванне и слышу звонок в дверь. Врачи говорят: "вот мазок у мужа пришли взять". По их словам, первый тест у мужа отрицательный. Я недоумеваю. Да? А вот ваша врач Ольга Дмитриевна вчера позвонила и сказала, что COVID-19 подтвердился у мужа. Врач показала списки. В них действительно написано, что результат мужа отрицательный. Взяли мазок, ушли. Я звоню в поликлинику, оставила свои координаты, поставила всех на уши. Обещали перезвонить. Вот такой бардак. То есть коронавирус, то его нет.

Официальные документыФото: Личный архив героя публикации

1 апреля

В 11:00 звонок от Комиссаровой Галины Анатольевны - она эпидемиолог САО Москвы, заместитель главного врача городской поликлиники №6. В лучших советских традициях сначала наезд: «вы не пускали наших врачей и отказывались общаться», потом «нет, бардака нет, я перезвоню вам после 12.00"

В 11:30 звонок от Никитиной Анны Сергеевны, врача поликлиники 6. Без наезда, вежливо. Все тоже самое. У неё в списке тест мужа отрицательный.

Ещё раз напоминаю: 28 марта вечером скорая, после подтверждения коронавируса у старшего сына, взяла мазки только у меня и у мужа. А в понедельник 30 марта позвонила врач поликлиники № 6 Гущина Ольга Дмитриевна и сообщила, что тест у мужа положительный. 31 марта пришёл другой врач, Маланчик Дмирий Викторович. Он взял мазок только у мужа, сказал, что у него в списках у мужа есть COVID-19.

В 12.00 и правда перезвонила Галина Анатольевна. Сказала, что результаты мазков мои и мужа от 28 марта они не имеют возможности посмотреть, так как их делала другая организация - Роспотребнадзор. Просила не волноваться.

Я не злорадствую. У врачей тяжелая работа, я только уважаю их труд. Только вот не надо рассказывать нам как все отлично.

2 апреля

Испекла кекс. Звонки продолжаются...

В 14:00 из поликлиники № 6 пришли два доктора, чтобы взять мазки у мужа.

Я с порога предупредила врачей что веду дневник и что опишу их визит.

Это первые врачи, которые нас с мужем осмотрели: послушали грудную клетку и померил температуру. Тут отдельно скажу про градусники. Бесконтактных градусником у медиков нет. Мы пользовались своим.

После краткого описания всего бардака, врачи решили и у меня взять мазки.

Свершилось!

Защита у них так себе. Очков защитных - нет. Мы с мужем сказали, что мы очень благодарны врачам за их труд и риск. Конечно, к ним претензий и быть никаких не может.

6 апреля

Около 14.00 звонила врач из поликлиники 6 и спросила, как мы себя чувствуем. Чувствуем себя уже почти отлично.

Вчера заместитель главрача написала мне в сообщение, что у мужа был положительный тест на коронавирус. Именно поэтому передали его данные в поликлинику для дальнейшего наблюдения. Но спустя 2 дня его тест уже был отрицательным. Результат от 2 апреля пока ждем. Он не готов.

У меня коронавирус так и не подтвердился, что, конечно, странно, так как у меня были все классические симптомы: пересушенный нос, долго не проходящий кашель, я перестала чувствовать запахи, но ощущение вкуса не пропадало.

Вот нас пятеро. У старшего и младшего сыновей положительные тесты на коронавирус. У мужа тоже. А у меня и у среднего сына - нет. Как такое возможно, если это супер контагиозный вирус? Ответ очевиден, с тестами что-то не так. Они выдают ошибки. И это реальная проблема, которую срочно нужно решать. И что это за выборочность? Одному члену семьи делают анализ, а другому не делают. Где тут логика? Ее просто нет.

7 апреля

Отдельно хочу сказать про звонки врачей и сотрудников Роспотребнадзора. Нет никакой единой слаженной системы. Такое впечатление, что эти два ведомства не знают о существовании друг друга. Доходило до того, что сотрудники Роспотребнадзора звонили по 3-5 раз в день с разных номеров. И всякий раз не было конструктивного диалога, просто трата времени. Не моего, конечно, а драгоценного времени врачей.

Друзья спрашивают, а как нас лечили? Да никак! Нам ни разу ничего не прописывали. Мы с мужем пили аспирин и парацетамол. Вместе с детьми принимали витамины. Вот и все лечение. Но у нас нет претензий к врачам. Когда они в первый раз приехали, у нас уже практически не было симптомов. У меня только в горле першило. Нас не от чего было лечить. Скажу прямо, если бы не эта паника, я бы вообще не обратила на это все внимания. Обычная простуда, с кем не бывает весной.

Напомним, ранее Минздрав официально заявил, что треть тестов на коронавирус могут быть ложноотрицательными.

ОФИЦИАЛЬНО

В Москве применяются масштабные меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции. Действия, которые предпринимают столичные власти, беспрецедентны и направлены на упреждение распространения Covid-19.

На сегодняшний момент большинство случаев зарегистрированных заболеваний в стране приходятся именно на столицу. Это не удивительно, Москва являются крупным транспортным хабом, и к такому развитию событий все городские системы были готовы. В процессе задействованы десятки тысяч сотрудников городских служб и федеральных ведомств, и при реализации процессов такого масштаба, интеграция не всегда происходит в автоматическом режиме. Все эти процессы тщательно анализируются, принимаются необходимые меры по оптимизации, ускорению и их улучшению.

Медицинская инфраструктура города быстро и постоянно адаптируется к новым меняющимся внешним обстоятельствам. Городские поликлиники работают в режиме повышенной готовности, усилена работа выездных служб поликлиник, сформированы дополнительные бригады скорой помощи, городские стационары переоборудуются для приема пациентов с Covid-19.

С 20 марта в городе на базе медорганизаций Департамента здравоохранения города Москвы заработали дополнительные ПЦР-лаборатории способные проводить анализ на новую коронавирусную инфекцию. 250 специалистов городского лабораторного сервиса прошли дополнительное обучение для работы с микроорганизмами II уровня патогенности (опасности). I и II группы являются самыми опасными для человека и требуют особой подготовки.

До этого подобные обследования проводили только в двух федеральных лабораториях: во ФКУЗ «Противочумный центр Роспотребнадзора» и в Федеральном центре гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. Открытие 9 новых лабораторий позволило в разы количество проводимых в столице исследований.

С 23 марта пациенты с легким течение заболевания Covid-19 получили возможность лечиться на дому. Лечение это происходит под постоянным контролем со стороны специалистов.

Также с 23 марта пациенты с подтвержденным диагнозом Covid-19, у которых заболевание протекает в легкой форме, могут самостоятельно связываться со специалистами Центра телемедицины. С помощью видеосвязи врачи на регулярной основе отслеживают состояние пациентов и при необходимости принимают решение о проведении очного осмотра или оказания экстренной медицинской помощи. Центр работает круглосуточно. Его мощностей хватит для оказания до 4 тысяч медицинских консультаций в день. Сейчас уже около 1700 человек с коронавирусом лечатся дома под наблюдением специалистов.

Периодически мы фиксируем от горожан обращения о том, что к ним поступают частые звонки с запросом информации о состоянии пациента и членов его семьи. Звонки поступают из городских поликлиник и иных ведомств. Подобная ситуация действительно возможна, и может возникать в случае перевода пациента под наблюдение к другому врачу, в случае необходимости личного контроля со стороны заведующих отделений, а также главных врачей медицинских организаций. Мы просим отнестись к этому с пониманием, поскольку это продиктовано заботой о пациенте и его здоровье.

Также напоминаем, что до 1 мая все жители Москвы независимо от возраста обязаны не покидать место жительства. Принятые меры вводятся для того, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу.

ВАЖНО

Покидать квартиру можно в следующих случаях:

— при обращении за экстренной (неотложной) медицинской помощью и при иной прямой угрозе жизни и здоровью;

— для поездок на работу, если вы обязаны на нее ходить;

— для совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке;

— для выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания (пребывания);

— если нужно вынести мусор.