В Подмосковье за сутки выявлено 152 новых случая заболевания коронавирусом
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в Московской области в субботу, 11 апреля опубликовал новые данные о количестве заболевших COVID-19. За сутки выявлено 152 новых случая.
- 54 заболевших в возрасте от 18 до 44 лет. Столько же случаев среди жителей от 45 до 64 лет. В списке 10 детей, - сообщили «КП» в оперштабе Московской области.
Больше всего заболевших в Люберцах (92 случая), Химках (71 случай) и Красногорске (66 случаев). Сообщается о том, что в больницах Подмосковья от коронавируса проходят лечение пациенты из Москвы, других регионов России и зарубежных стран.
- За все время в Подмосковье было зарегистрировано 274 случая заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области. Из них 151 человек из Москвы, - сообщили в оперштабе Подмосковья.
Всего, по данным на 11 апреля в Подмосковье зафиксировано 1082 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 14 человек. Выздоровели и выписались 75 человек.
Напомним, ранее мы сообщали очередях из скорых на въезде в Федеральный клинический центр в подмосковных Химках. Всех пациентов в ближайшее время разместят в больнице.
В каких районах Подмосковья зафиксировали новые случаи коронавируса?
Люберцы 92
Химки 71
Красногорск 66
Балашиха 33
Волоколамск 1
Воскресенск 6
Дзержинский 9
Дмитров 19
Долгопрудный 35
Домодедово 13
Дубна 3
Егорьевск 3
Жуковский 7
Ивантеевка 11
Истра 15
Кашира 1
Клин 12
Коломна 11
Королев 22
Котельники 7
Красноармейск 1
Ленинский 42
Лобня 32
Лотошино 1
Луховицы 8
Лыткарино 2
Можайск 1
Мытищи 55
Наро-Фоминск 6
Ногинск 1
Одинцово 48
Орехово-Зуево 5
Павловский Посад 4
Подольск 26
Протвино 4
Пушкино 21
Раменское 14
Реутов 12
Рошаль 1
Руза 6
Сергиев Посад 29
Серебряные пруды 3
Серпухов 3
Солнечногорск 12
Ступино 6
Талдом 2
Фрязино 3
Чехов 5
Шатура 2
Щелково 9
Электрогорск 1
Электросталь 6
ИСТОЧНИК KP.RU
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