В Подмосковье за сутки выявлено 152 новых случая заболевания коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в Московской области в субботу, 11 апреля опубликовал новые данные о количестве заболевших COVID-19. За сутки выявлено 152 новых случая.

- 54 заболевших в возрасте от 18 до 44 лет. Столько же случаев среди жителей от 45 до 64 лет. В списке 10 детей, - сообщили «КП» в оперштабе Московской области.

Больше всего заболевших в Люберцах (92 случая), Химках (71 случай) и Красногорске (66 случаев). Сообщается о том, что в больницах Подмосковья от коронавируса проходят лечение пациенты из Москвы, других регионов России и зарубежных стран.

- За все время в Подмосковье было зарегистрировано 274 случая заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области. Из них 151 человек из Москвы, - сообщили в оперштабе Подмосковья.

Всего, по данным на 11 апреля в Подмосковье зафиксировано 1082 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 14 человек. Выздоровели и выписались 75 человек.

Напомним, ранее мы сообщали очередях из скорых на въезде в Федеральный клинический центр в подмосковных Химках. Всех пациентов в ближайшее время разместят в больнице.

В каких районах Подмосковья зафиксировали новые случаи коронавируса?

Люберцы 92

Химки 71

Красногорск 66

Балашиха 33

Волоколамск 1

Воскресенск 6

Дзержинский 9

Дмитров 19

Долгопрудный 35

Домодедово 13

Дубна 3

Егорьевск 3

Жуковский 7

Ивантеевка 11

Истра 15

Кашира 1

Клин 12

Коломна 11

Королев 22

Котельники 7

Красноармейск 1

Ленинский 42

Лобня 32

Лотошино 1

Луховицы 8

Лыткарино 2

Можайск 1

Мытищи 55

Наро-Фоминск 6

Ногинск 1

Одинцово 48

Орехово-Зуево 5

Павловский Посад 4

Подольск 26

Протвино 4

Пушкино 21

Раменское 14

Реутов 12

Рошаль 1

Руза 6

Сергиев Посад 29

Серебряные пруды 3

Серпухов 3

Солнечногорск 12

Ступино 6

Талдом 2

Фрязино 3

Чехов 5

Шатура 2

Щелково 9

Электрогорск 1

Электросталь 6