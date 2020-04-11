2020-04-11T22:21:43+03:00
Общество

«Систему запускаем в среду»: Губернатор Подмосковья рассказал, как будут действовать электронные пропуска

Андрей Воробьёв отметил, что для передвижений пешком пропуск пока не нужен, но выходить из дома можно лишь в исключительных случаях
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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Губернатор Подмосковья Андрей ВоробьёвГубернатор Подмосковья Андрей ВоробьёвФото: Александр ГЛУЗ
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Ситуация с распространением коронавирусной инфекции по-прежнему усложняется. Уже несколько дней подряд в Подмосковье фиксируют больше сотни заболевших COVID-2019, а общее число инфицированных превысило 1 тысячу. Ситуация требует еще более жестких мер предосторожности. Поэтому в Московской области и столице на будущей неделе вводится система электронных пропусков. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал, как она будет действовать«Понятно, что это мера вынужденная, приятного здесь мало, - обратился к жителям области губернатор. - Сначала о том, зачем она нужна. Необходимо исключить ненужные, лишние контакты людей. И конечно, осуществить контроль за передвижениями. Сегодня это необходимо и может радикально снизить угрозу».

«Систему запускаем в среду, но оформить электронный пропуск можно уже с понедельника. Его необходимо получить всем, кто пользуется транспортом».

Речь идет как о личном транспорте - автомобилях и мотоциклах, так и общественном - автобусы, троллейбусы, электрички.

«Для этого вы заходите на наш портал uslugi.mosreg.ru и заполняете простую форму, которую сделали наши программисты: это достаточно легко, особенно для тех, кто часто пользуется интернет-торговлей».

В форме на сайте uslugi.mosreg.ru нужно будет внести необходимую информацию поля, обязательные для заполнения. Возможно, самое сложное - внести ИНН компании или организации, в которой вы работаете.

«Его вы можете взять у своего начальника или найти в интернете, - пояснил Андрей Воробьёв. - Если вы едете на машине, также указываете номер машины».

Губернатор отметил, что для передвижений пешком пропуск ПОКА не нужен. Но при этом особо подчеркнул, что выходить из дома во время режима самоизоляции можно только по особым случаям. По каким? Об этом уже многократно говорилось: сходить в магазин, аптеку, выгулять собаку или вынести мусор. И - только в пределах района, где вы живете.

«Теперь о целях поездки. Если вам нужно в Москву, то это связано или с работой или со здоровьем».

Важно: подмосковный пропуск будет действовать на территории Москвы, и наоборот - московский - на территории области.

«Полиция, ГИБДД - все службы, которые проверят ваш пропуск, знают об этом. Им нужно показать электронный пропуск - распечатанный или на экране телефона - вместе с удостоверением личности. Проверка будет проходить быстро и в вашем присутствии».

И разумеется, те, кто ездит на работу (то есть, ваша компания не входит в число организаций, которые были обязаны временно приостановить свою деятельность) начиная со среды, 15 апреля, должны оформить пропуск для осуществления трудовой деятельности. При этом он будет действовать до 30 апреля - то есть, на весь период, на который пока продлен режим нерабочих дней.

«Если вам нужно выйти или выехать из дома за медицинской помощью самому или чтобы сопроводить близкого, пропуск оформляется для посещения медицинских учреждений. Он действует 1 день, но получать его можно сколько угодно раз».

«Если вам нужно совершить поездку с другой личной целью (в магазин, навестить близких, отправиться в другой регион, на вокзал или в аэропорт) - пропуск для такой ситуации выдается на 1 день, а получить его можно 2 раза в неделю».

Андрей Воробьёв также рассказал о том, кому пропуск оформлять не нужно. В этот список вошли военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, служащие федеральных и региональных органов власти, судьи, адвокаты, нотариусы, журналисты и сотрудники ЧОП. Им достаточно везде носить с собой служебное удостоверение.

«Завтра вечером для вашего удобства мы опубликуем видеоинструкцию - где подробно покажем, как работает наша платформа электронных пропусков, - сказал Андрей Воробьёв. - Всем доброго вечера и берегите себя!»

ИСТОЧНИК KP.RU

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