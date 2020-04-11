В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщает, что в Москве скончались еще 14 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

- Среди умерших - пациенты от 52 до 82 лет. Все пациенты имели сопутствующие заболевания. Среди них – гипертония, сахарный диабет, кардиомиопатия, последствия инфаркта, - сообщили "КП" в оперштабе Москвы.

Напомним, за минувшие сутки список заболевших коронавирусом в Москве пополнили 1030 человек. Всего с начала эпидемии диагноз подтвердился у 8852 человек.

Оперативный штаб напоминает о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

Напомним, до 1 мая все жители столицы независимо от возраста обязаны не покидать место жительства. Принятые меры вводятся для того, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу.

Одна из новых мер - это цифровые пропуска. С 15 апреля передвигаться по Москве на любом виде транспорта можно только при наличии QR-кода.

С 13 по 19 апреля в Москве временно ограничивается или прекращается работа большинства городских организаций, кроме органов государственной власти, медицинских организаций, предприятий пищевой и медицинской промышленности, производителей средств индивидуальной защиты, ключевых предприятий оборонного комплекса, космоса, атомной промышленности и критически важной инфраструктуры.