В Москве жилец коммунальной квартиры начал стрельбу по полицейским

В седьмом часу вечера в коммунальную квартиру, расположенную на улице Воронцовские пруды, приехал наряд полиции. Их вызвали соседи, обеспокоенные шумом за дверью одной из квартир. Но в нехорошей квартире гостей в погонах никто явно не ждал.

- В тот момент, когда сотрудники стали стучать в дверь, неустановленный мужчина открыл стрельбу. Он произвёл не менее двух выстрелов в дверь. После этого с ним начали вести переговоры, - сообщили «КП» собственные источники в правоохранительных органах.

По предварительным данным, полицейские не пострадали. На помощь к коллегам сразу приехало подкрепление.

- По характеру выстрелов предполагается, что это охотничье ружье, - сообщили источники «КП».

Жителей многоквартирного дома эвакуировали на безопасное расстояние. По их словам, сосед и раньше часто шумел. Кроме того, мужчина злоупотребляет спиртными напитками. Спустя 20 минут мужчина все-таки сдался полиции.

- Были приняты необходимые меры безопасности. После переговоров мужчина открыл дверь и отдал оружие. Сейчас на месте работает следственная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — сообщили «КП» в пресс-службе столичного главка МВД.