В пожаре в подмосковной конном клубе погибли девять лошадей и три енота

Днем в воскресенье, 12 апреля, пожар вспыхнул на частной конюшне в Зарайском городском округе Московской области. В службу спасения позвонил сторож, который первым заметил огонь. Он был единственным сотрудников конюшни, который был на рабочем месте. Остальные перешли на удаленную работу после введения режима самоизоляции. Сам мужчина не пострадал. Еще до приезда пожарных ему удалось спасти несколько лошадей.

- Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. В помещении конюшни погибли животные, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

В списке погибших: девять лошадей и три енота. Последние жили в контактном зоопарке и были любимцами постоянных посетителей зооуголка. По факту пожара назначена проверка. Следователи изучат условия содержания животных. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.

Конный клуб «Ангел» предоставлял услуги по катанию на лошадях. Летом и весной сюда приезжали посетители из Москвы и Подмосковья.