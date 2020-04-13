2020-04-13T11:17:14+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве открыли коронавирусный стационар на базе больницы №31

Пациентов с коронавирусом принимают уже 29 московских стационаров
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Пациентов с коронавирусом принимают уже 29 московских стационаровПациентов с коронавирусом принимают уже 29 московских стационаровФото: Андрей АБРАМОВ
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В столице открыли коронавирусный стационар, развернутый на базе городской клинической больницы №31 на улице Лобачевского. На запуск центра 13 апреля приехал мэр Москвы Сергей Собянин.

- Каждый день в Москве мы запускаем одну или несколько клиник для борьбы с COVID, 31-я клиника – одна из лучших в Москве, здесь есть все компетенции для работы с инфарктниками, с инсультниками, с онкологией, с другими заболеваниями, практически весь спектр медицинской помощи. Это очень важно, потому что люди, которые поступают с диагнозом COVID, очень многие из них имеют целый букет хронических заболеваний, и им нужно оказывать не только инфекционную помощь, но и целый ряд других компетенций, - сказал Сергей Собянин.

- Больница полностью готова, я могу об этом доложить. Все наши три корпуса, вся наша коечная мощность. У нас было 578 коек, мы развернули на настоящее время 692 койки. Мы готовы работать прямо сейчас, - сказала Наталья Ефремова, главврач клинической больницы №31.

Больница №31 полностью перепрофилирована в коронавирусный стационар. Организована перепланировка палат, организованы «чистые» и «грязные» зоны, установка душевых кабин и санпропускников (шлюзов), препятствующих распространению инфекции. В необходимом объеме закуплены лекарства и средства индивидуальной защиты персонала. В штате больницы – 222 врача и 329 медицинских сестер.

Кстати

Новая инфекционная больница в поселении Вороновское (ТиНАО) будет открыта в ближайшее время. Она рассчитана на 500 коек – с возможностью расширения до 900 коек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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