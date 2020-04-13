2020-04-13T17:49:09+03:00
Общество

Силовики ищут анонимов, призвавших «положить» сайт выдачи цифровых пропусков в Москве

В мэрии зафиксировали бот-атаку на сервера, в том числе из-за рубежа
Андрей АБРАМОВ
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Цифровые пропуска заработают в Москве с 15 апреляЦифровые пропуска заработают в Москве с 15 апреляФото: Мария ЛЕНЦ
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С 13 апреля на сайте столичной мэрии запустили раздел для выдачи цифровых пропусков. Уже через два дня они будут нужны всем, кто собирается выйти из дома и отправиться куда-либо на машине или общественном транспорте. Людей без кода оштрафуют.

Однако в первый же день запуска ресурс оказался практически недоступен. Портал долго загружается и по итогу может вовсе не загрузиться, а выдать ошибку.

— Фиксируем бот-атаку на сервера, в том числе из-за рубежа. В связи с высокой нагрузкой на сервер возможно увеличение времени ожидания ответа с пропуском, — сообщили в оперативном штабе по противодействию распространения коронавируса в Москве.

Позже оперштаб опубликовал пост из интернета, в котором аноним предлагает «положить» сайт для выдачи цифровых пропусков. Говоря простым языком, так нагрузить его заходами, чтобы ресурс перестал работать.

Силовики ищут анонимов, призвавших «положить» сайт выдачи цифровых пропусков в Москве Фото: Скриншот сайта

Силовики ищут анонимов, призвавших «положить» сайт выдачи цифровых пропусков в МосквеФото: Скриншот сайта

Суть метода в том, что через простой алгоритм злоумышленник постоянно обновляет страницу. Всю эту информацию должен обработать сервер, который использует московская мэрия. Таких фейковых-запросов поступают тысячи. Система просто не справляется с ними. В итоге те, кому реально нужен пропуск, не могут оформить его. Сайт висит.

— Информация направлена в правоохранительные органы. Напоминаем, что цифровые пропуска заработают в Москве с 15 апреля. У вас есть еще два дня на оформление пропусков, — добавили московском оперштабе.

НА ЗАМЕТКУ

Где получить пропуск

Портал nedoma.mos.ru, обращение по телефону +7 (495) 777-77-77 или через SMS на номер 7377.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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