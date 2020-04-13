Из-за низкой нагрузки будут закрыты некоторые вестибюли двадцати станций Мосметро

Московский метрополитен с 14 апреля временно закроет некоторые вестибюли двадцати наименее востребованных станций - там, где поток пассажиров снизился в разы. Сами станции продолжат работать, вход в метро и выход в город будет возможен через расположенные в непосредственной близости и продолжающие свою работу соседние вестибюли.

Московский метрополитен временно закроет отдельные входы и выходы на двадцати станциях с минимальной нагрузкой. Например, в этом списке отдельные вестибюли «Черкизовской» и станции Площадь Гагарина МЦК — через каждый из них заходят в среднем менее 15 человек в час. Раньше через каждый из этих вестибюлей шло более 1300 человек в день, сейчас — менее двухсот. Еще один пример — вестибюль «Пионерской». Вместо 2 670 человек в день здесь стало проходить немногим более 350.

«Движнние поездов в метро продолжается по графику рабочего дня несмотря на более чем 80% снижение пасспотока - это помогает пассажирам соблюдать социальную дистанцию. При этом закрытие отдельных вестибюлей — временное явление. В список попали только те станции, на которых в разы уменьшилось количество пассажиров и у которых есть не менее двух вестибюлей. Кроме того, возле них нет большого количества социально-значимых объектов. Мы неустанно следим за ситуацией. В случае необходимости откроем их вновь», — рассказали в пресс-службе Московского метрополитена.

С 5:30 14 апреля будут закрыты следующие выходы в вестибюлях станций:

1. Черкизово (Сокольническая линия) – выходы 2 и 3

2. Площадь Гагарина (МЦК) – выход 2

3. Косино (Некрасовская линия) – выход 7

4. Спартак (Таганско-Краснопресненская линия) – выход 1

5. Пионерская (Филёвская линия) – выход 1

6. Румянцево (Сокольническая линия) – выход 1

7. Выставочная (Филёвская линия) – выход 4

8. Озерная (Солнцевская линия) – выход 1

9. ЦСКА (Большая кольцевая линия) – выход 1

10. Боровское шоссе (Солнцевская линия) – выход 1

11. Кунцевская (Филёвская линия) – выход 1

12. Пятницкое шоссе (Арбатско-Покровская линия) – выход 1

13. Говорово (Солнцевская линия) – выходы 1 и 2

14. Алма-Атинская (Замоскворецкая линия) – выход 1

15. Мичуринский проспект (Солнцевская линия) – выход 2

16. Международная (Филёвская линия) – выход 6

17. Савёловская (Большая кольцевая линия) – выходы 6 и 7

18. Рассказовка (Солнцевская линия) – выходы 4 и 5

19. Филёвский парк (Филёвская линия) – выход 1

20. Багратионовская (Филёвская линия) – выход 1.