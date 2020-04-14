Свыше 12 тысяч москвичей изъявили желание стать волонтерам в условиях полной самоизоляции

В Москве растет число волонтеров, которые присоединились к акции «Мы вместе». На 14 апреля их уже более 12 тысяч человек. Добровольцы помогают пожилым людям, пока в столице действует режим полной самоизоляции.

— Добровольцы покупают и доставляют продукты, лекарства, предметы первой необходимости. С обращениями работают два оперативных колл-центра, которые уже приняли 55 тысяч звонков. Кто-то звонит, чтобы оставить заявку на волонтерскую поддержку, а кто-то — чтобы просто задать вопрос и проконсультироваться. В день поступает около 650 заявок, и на данный момент обработано, то есть доставлено москвичам, больше 11 тысяч заказов, — рассказала вице-мэр Наталья Сергунина.

Замглавы города подчеркнула, что откликов от желающих помочь даже больше, чем заявок от нуждающихся. Перед началом работы волонтеры проходят дистанционное обучение онлайн. Затем следует инструктаж в штабе волонтеров.

Заместитель мэра Москвы Наталья СергунинаФото: Евгения ГУСЕВА

Перед выходом на задание, добровольцам выдают средства защиты: маски, перчатки, одноразовые пакеты и файлы для бумаги. Последние нужны, чтобы обратившийся пенсионер положил туда деньги, если ему нужно купить продуктов — во избежание прямого контакта.

Кроме специалистов колл-центров, обрабатывающих звонки, волонтерам помогают продуктовые сети, операторы сотовой связи, производители питьевой воды — всего 178 партнеров.

НА ЗАМЕТКУ

Стать добровольцем может каждый. Для этого нужно зайти на сайт мывсместе.мосволонтер.рф, зарегистрироваться и пройти обучение. Или позвонить по номеру горячей линии: 8-800-200-34-11.

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