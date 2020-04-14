В Москве за сутки умерли от коронавируса 13 человек, в том числе 29-летняя женщина

За последние сутки число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось на 13 человек. Об этом рассказали в Оперативном штабе города.

По словам специалистов, у всех тринадцати скончавшихся коронавирус дал осложнение в виде двусторонней пневмонии.

Одной из умерших было всего 29 лет. По сообщению Оперативного штаба, у молодой москвички был синдром Дауна.

«Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди них - хронический бронхит, гипертония, кардиосклероз. Пятеро пациентов страдали сахарным диабетом».

Также сообщается, что один из умерших пациентов лечился в частной клинике.

Таким образом, общее число случаев с летальным исходом среди пациентов подтвержденным диагнозом COVID-2019 увеличилось до 95. Количество заболевших с начала эпидемии превышает уже 11,5 тысяч человек.