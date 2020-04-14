Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 14 апреля 2020: Число заболевших превысило 13 тысяч
Количество пациентов с подтвержденным COVID-2019 в Москве по-прежнему увеличивается. За минувшие сутки в столице выявили 1498 новых случаев заболевания коронавирусом. По данным на 14 апреля 2020, общее число заболевших с начала эпидемии превышает уже 13 тысяч человек.
Оперативный штаб Москвы по коронавирусу приводит данные, как в последние дни увеличивается число заболевших. Динамику можно проследить по цифрам за последнюю неделю.
8 апреля - 5841 случай заражения,
9 апреля - 6698,
10 апреля - 7822,
11 апреля - 8852,
12 апреля - 10158,
13 апреля - 11513,
14 апреля - 13002.
В Москве зафиксированы 95 случаев с летальным исходом. Как сообщала «Комсомольская Правда», за последние сутки умерли 13 человек. В том числе 29-летняя женщина с синдромом Дауна. Во всех случаях коронавирусная инфекция давала осложнения в виде двусторонней пневмонии.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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