2020-04-14T10:40:10+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве от коронавируса вылечились уже более 1 тысячи человек

Только за минувшие сутки выписали 179 пациентов
Семен ЕЛЕНИН
Поделиться:
Женщина после выписки из многопрофильного медицинского центра "Новомосковский", куда госпитализируют пациентов с подозрением на коронавирус COVID-19. Фото: Михаил Терещенко/ТАССЖенщина после выписки из многопрофильного медицинского центра "Новомосковский", куда госпитализируют пациентов с подозрением на коронавирус COVID-19. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Изменить размер текста:

Еще у 179 человек, проходивших в Москве лечение от коронавирусной инфекции, контрольные анализы показали отрицательный результат. 179 выздоровевших - за последние сутки.

- Пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением после выписки, получили соответствующие рекомендации, - сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в столице наметилась позитивная динамика: последние несколько дней каждые сутки выписывают более ста человек. Это происходит после проведения специальных исследований, которые назначаются по окончании лечения.

В общей сложности на территории Москвы от коронавируса вылечили уже 1016 человек.

Отметим, что по состоянию на 14 апреля в столице были зафиксированы более 13 тысяч случаев COVID-2019. По последним данным, от вируса в московских больницах скончались уже 95 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«За суточную смену я прохожу 24 километра»: История медсестры из «Коммунарки»

Вышедшая с суточной смены сотрудница 40-й горбольницы рассказала kp.ru - какой ад на самом деле стоит за призывом врачей: "Мы работаем для вас, а вы для нас останьтесь дома" (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Мы с кошкой вышли погулять»: Как работает и за кем смотрит «карантинный патруль» полиции
Журналист «КП» посмотрел, как полицейские работают в квартирах, где подозрение на коронавирус, как проверяют людей на карантине и смотрят, чтобы никто не гулял на детских площадках
Новости 24
В Москве 18 священников и монахов заразились коронавирусом
В Москве медикам автоматически открыли бесплатный доступ к городским парковкам
Серийного вора и мошенника задержали в Шатуре
В Москве женщина, нарушившая режим самоизоляции, напала на полицейского
В Москве школьник сдал в полицию мать, нарушающую режим самоизоляции
Синоптики предупредили о сильных метелях и резких перепадах температуры
В столице запустили новый проект «Культурная Москва онлайн»
С 13 апреля в Москве начнется оформление цифровых пропусков на проезд
Вице-мэр Анастасия Ракова: «Столичные стационары увеличат количество коек для больных коронавирусом»
За нарушение правил карантина в Москве оштрафовано уже 26 человек
В Москве ограничена работа большинства предприятий и организаций
Какие предприятия закроют в Москве с 13 по 19 апреля 2020 года из-за коронавируса
Москва выделила гостиницы для отдыха медиков, борющихся с коронавирусом
Ракова: В Москве растет число заболеваний коронавирусной пневмонией
В Москве впервые организуют киберсубботник
В Люблино подросток устроил поножовщину, выясняя отношения
Собянин: С пятницы нарушителей карантина за поездки на авто будут штрафовать
Столичные кладбища закроют для посещений из-за коронавируса
Пьяный москвич сжег во дворах четыре машины
На станциях МЦК и МЖД появятся бесконтактные диспенсеры для дезинфекции рук
В Москве гастарбайтер ищет сбежавшую невесту с помощью полицейских
В Москве упростили порядок выделения доплат безработным
В Наро-Фоминске на базе областной больницы появится инфекционный центр
Москва выделит федеральным клиникам 5 млрд рублей на перепрофилирование под коронавирус
Московским пенсионерам на изоляции доставили дрова и уголь на дачи
Сбежавшие московские подростки вернулись домой
В Москве полицейские задержали таксиста с коронавирусом, нарушившего карантин
В Москве лже-таможенник сообщил о минировании аэропорта Внуково