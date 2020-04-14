В Москве от коронавируса вылечились уже более 1 тысячи человек

Еще у 179 человек, проходивших в Москве лечение от коронавирусной инфекции, контрольные анализы показали отрицательный результат. 179 выздоровевших - за последние сутки.

- Пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением после выписки, получили соответствующие рекомендации, - сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в столице наметилась позитивная динамика: последние несколько дней каждые сутки выписывают более ста человек. Это происходит после проведения специальных исследований, которые назначаются по окончании лечения.

В общей сложности на территории Москвы от коронавируса вылечили уже 1016 человек.

Отметим, что по состоянию на 14 апреля в столице были зафиксированы более 13 тысяч случаев COVID-2019. По последним данным, от вируса в московских больницах скончались уже 95 человек.

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