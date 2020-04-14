2020-04-14T11:20:36+03:00
Происшествия

Жители деревни Жабкино вырастили в самоизоляции плантацию конопли

Полицейские пресекли незаконное культивирование 60 кустов наркосодержащего растения
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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В парнике сотрудники полиции обнаружили и изъяли 56 кустов марихуаны.В парнике сотрудники полиции обнаружили и изъяли 56 кустов марихуаны.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА
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Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по Ленинскому району при силовой поддержке отряда специального назначения "Гром" задержали двух 30-летних мужчин, которые жили уединенно на краю деревни Жабкино. Во время самоизоляции друзья нашли себе незаконное занятие: культивировали коноплю.

- В ходе проверки полученной оперативной информации установлено, что злоумышленники организовали лабораторию для выращивания наркосодержащих растений в специально арендованном доме. Для создания парника они приобрели тепловые лампы, вентиляторы, удобрения и специальное оборудование, – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Задержанные культивировали коноплю в доме на краю деревни Жабкино. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Задержанные культивировали коноплю в доме на краю деревни Жабкино.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

В парнике сотрудники полиции обнаружили и изъяли 56 кустов растений с корневой системой. Результаты химического исследования показали, что изъятое является наркотикосодержащими растениями – коноплей.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры".

Подозреваемых оставили в самоизоляции под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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