Жители деревни Жабкино вырастили в самоизоляции плантацию конопли

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по Ленинскому району при силовой поддержке отряда специального назначения "Гром" задержали двух 30-летних мужчин, которые жили уединенно на краю деревни Жабкино. Во время самоизоляции друзья нашли себе незаконное занятие: культивировали коноплю.

- В ходе проверки полученной оперативной информации установлено, что злоумышленники организовали лабораторию для выращивания наркосодержащих растений в специально арендованном доме. Для создания парника они приобрели тепловые лампы, вентиляторы, удобрения и специальное оборудование, – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Задержанные культивировали коноплю в доме на краю деревни Жабкино.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

В парнике сотрудники полиции обнаружили и изъяли 56 кустов растений с корневой системой. Результаты химического исследования показали, что изъятое является наркотикосодержащими растениями – коноплей.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры".

Подозреваемых оставили в самоизоляции под подпиской о невыезде.