2020-04-14T11:32:08+03:00
Происшествия

Москвич избил врача скорой помощи, которая приехала на вызов

Мужчине не понравилось, как медик оказывала помощь его другу
Иван РУНЕВ
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В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает 40-летнего драчуна, поднявшего руку на женщину-медика, которая оказывала помощь его больному другу.В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает 40-летнего драчуна, поднявшего руку на женщину-медика, которая оказывала помощь его больному другу.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Все случилось поздней ночью 13 апреля на улице Свободный проспект в Москве. Около 3 часов ночи в скорую помощь поступил вызов с просьбой о медицинской помощи для 50-летнего москвича Сергея Ж.* Прибывшие на место медики стали заниматься больным мужчиной. В это время в квартире Сергея находился его друг, 40-летний Иван П.*, который наблюдал со стороны за процессом. В один момент мужчине что-то не понравилось в действиях женщины-врача, которая помогала его другу. Иван стал вмешиваться в лечение и конфликтовать с доктором. Склочный товарищ достал мобильный телефон и начал снимать работу медиков, комментируя весь процесс и буквально тыкая телефоном в лицо врача. Когда же фельдшер оттолкнула мешающего работе Ивана, тот взорвался и ударил женщину.

«В полицию поступило сообщение от 50-летней Марины В.* врача скорой помощи. Женщина сообщила правоохранителям, что на одном из вызовов ее избил друг больного мужчины, которому она приехала оказывать помощь. По словам медика, сперва неадекватный товарищ больного мешал оказывать медицинскую помощь хозяину квартиры, а когда Марина его оттолкнула, мужчина набросился на нее с кулаками и нанес удар по лицу. После чего скрылся с места происшествия», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает 40-летнего драчуна, поднявшего руку на женщину-медика, которая оказывала помощь его больному другу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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