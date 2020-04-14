2020-04-14T11:42:51+03:00
Коронавирус Covid-19

С 15 апреля на въездах в Москву и съездах с МКАД будут проверять всех водителей

При себе необходимо иметь цифровой пропуск
Анастасия ВАРДАНЯН
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В первые же часы после подписания мэром Москвы Сергеем Собяниным указа о введении в столице режима цифровых пропусков, московские гаишники перешли на усиленный режим работы.В первые же часы после подписания мэром Москвы Сергеем Собяниным указа о введении в столице режима цифровых пропусков, московские гаишники перешли на усиленный режим работы.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В первые же часы после подписания мэром Москвы Сергеем Собяниным указа о введении в столице режима цифровых пропусков, московские гаишники перешли на усиленный режим работы. Напомним, пропуска с 15 апреля обязательны для передвижения на любом виде транспорта: от велосипедов, самокатов, мотоциклов и машин, до трамваев, автобусов, такси и метро.

За исполнением указа на дорогах Москвы будут следить сотрудники ГИБДД и Росгвардии. В МВД уже утвердили список постов, на которых со среды, 15 апреля буду проверять каждого водителя.

- Проезд будет разрешен только при предъявлении цифрового пропуска. Сотрудники будут нести службу в круглосуточном режиме, - сообщили «КП» собственные источники в правоохранительных органов.

За отсутствие пропуска будут штрафовать. Суммы о 5 до 15 тысяч рублей. При этом машину нарушителя увезут на штрафстоянку, а это еще 5 тысяч рублей.

За исполнением указа на дорогах Москвы будут следить сотрудники ГИБДД и Росгвардии. Фото: Иван МАКЕЕВ

За исполнением указа на дорогах Москвы будут следить сотрудники ГИБДД и Росгвардии.Фото: Иван МАКЕЕВ

Только на съездах с МКАД уже организовано 160 постов ДПС (смотрите карту). Кроме того, гаишники дежурят на всех въездах в столицу. Проскочить точно не получится. Почти на всех блокпостах дорога сужена до одной полосы. Это сделано с помощью коммунальной техники и заградительных блоков. В зависимости от трафика на блокпостах дежурят от одного до трех экипажей ДПС. За безопасность гаишников отвечают сотрудники Росгвардии.

Блокпосты в тестовом режиме начали работать еще в понедельник, 13 апреля. Корреспондента «КП» тоже тормознули гаишники, но обошлось без штрафа. Правда, выяснилось, что пока у полиции нет приборов для проверки QR-кодов.

Как работают блокпосты ДПС на съездах с МКАД.

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Корреспондента «КП» тоже тормознули гаишники, но обошлось без штрафа (подробности)

Штрафы за нарушения с цифровыми пропусками в Москве: сколько составят и какие предусмотрены

С 15 апреля по Москве и Московской области разрешат ездить на личном и общественном транспорте только с цифровым пропуском. Их уже начали оформлять сегодня, 13 апреля, на портале мэра mos.ru. Напомним, такой указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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