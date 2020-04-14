Строительство больницы в Москве для больных коронавирусом: В корпусах уже подключили тепло и горячую воду

В ближайшие дни инфекционная больница в Новой Москве начнет принимать первых пациентов с коронавирусом.

Напомним, из-за распространения коронавирусной инфекции в мире по указу мэра Сергея Собянина около поселения Вороновское строится новый медицинский центр.

По данным оперативного штаба, сегодня в Москве диагноз коронавирус официально подтвержден у 13 002 человека, из них 1016 пациентов выздоровели. От COVID-19 в столице скончались 72 человека. Это в основном пожилые люди в возрасте от 61 до 90 лет, многие из них с хроническими болезнями. Среди умерших есть и пациенты в возрасте 29 и 34 лет.

Корпуса инфекционного центра уже готовы. Сюда уже началась подача тепла и горячей воды из новой котельной. Ее построили в рекордные сроки - 12 марта специалисты начали работы на площадке, а к 12 апреля все работы, включая благоустройство, были завершены.

- Первое время, пока котельная будет выходить на расчетную нагрузку, на месте постоянно работает оператор, но в дальнейшем мы полностью перейдем на дистанционный режим, - рассказал генеральный директор "Мосгаза" Гасан Гасангаджиев. - Мы использовали современные технические решения, благодаря которым режимы работы насосного оборудования и котлов, температура теплоносителя и другие параметры будут регулироваться из диспетчерской "Мосгаза" в режиме онлайн.

Генеральный директор "Мосгаза" Гасан Гасангаджиев на стройке новой больницы. Фото пресс-службы Мосгаза.

Обычно строительство котельной такой мощности занимает более полугода. Но за счёт круглосуточной работы и оперативной доставки стройматериалов специалистам удалось запустить все раньше.

Котельную построили в рекордные сроки, буквально за месяц. На фото - площадка 30 марта. Фото пресс-службы Мосгаза

Готовая котельная для новой больницы в ТиНАО. Фото пресс-службы Мосгаза

Напомним, котельная обеспечивает не только все нужды медицинского комплекса, но и резервные мощности, которые могут понадобиться на случай аварии.

Работники Мосгаза на месте строительства. Фото пресс-службы Мосгаза

Максимальная тепловая нагрузка, которую будет принимать больница, составляет около 12 Гкал. Дополнительно котел на 4,5 Гкал будет находиться в резерве. "Оборудование установлено самое качественное, необходимости постоянного его обслуживания нет, оно скомпоновано таким образом, чтобы сократить в будущем работы по техническому обслуживанию", - пояснил Гасан Гасангаджиев.

ТТХ медцентра

Площадь участка - 43 гектара.

Площадь здания - около 81,3 тысячи квадратных метров.

Количество мест для пациентов - 900. При необходимости - трансформация каждой койки под реанимационную в течении 24 часов.

Внутри - приемное отделение, лечебный блок, реанимация, лаборатория, диагностический блок, детское, операционное, а также на случай необходимости родильное отделения. Около здания - вертолетная площадка.

В лаборатории смогут проводить более 10 тысяч тестов в сутки (4 млн. тестов в год), включая ПЦР-исследования и др.

В отделениях - порядка 100 тыс. единиц оборудования, в т. ч. 25 тыс. единиц медицинского оборудования и мебели.

В клинике будут работать порядка 1 000 специалистов, в т. ч. 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и прочих специалистов.

Всего в комплексе - 50 одноэтажных лечебных и диагностических корпусов, а также 14 секций общежитий в 2 - 3 этажа для одновременного проживания около 1 300 человек.

ЦИФРЫ

На стройплощадке в поселении Вороновское:

- начало строительства - 12 марта;

- место - рядом с деревней Голохвастово, 32-33-й км от МКАД по Калужскому шоссе;

- расстояние от больницы до ближайших жилых домов - более 250 метров;

- около 11 тысяч строителей из 35 лучших стройкомпаний Москвы, в том числе и метростроевцы, более 900 единиц техники;

- порядка 1 100 грузовиков ежедневно и 50 регулировщиков;

- корпуса - из бетонных блоков, модульных конструкций и многослойных сендвич-панелей;

- 26 км постоянных и временных дорог, 5 км внешнего ограждения, а также порядка 70 км инженерных сетей;

- водозаборная станция, 2 водозаборных узла, газопроводы длиной 15 км;

- подача воды из подземных ключей;

- автономные очистные сооружения для канализационных стоков с системами обеззараживания.

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