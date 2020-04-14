2020-04-14T12:59:24+03:00
Происшествия

В Москве заложили бетонными блоками вход в кафе «Самса халяль»

Суд несколько раз штрафовал владельца за нарушение режима самоизоляции, но кафе продолжало работать
Анастасия ВАРДАНЯН
Поделиться:
По словам очевидцев, блоки привезли коммунальщики. За их работой следили судебные приставы.По словам очевидцев, блоки привезли коммунальщики. За их работой следили судебные приставы.Фото: Фото очевидцев
Изменить размер текста:

Татарская забегаловка «Самса халяль», недалеко от метро Таганская, работала до последних дней. Кафешки по соседству давно в исполнении указа мэра перешли на режим работы на вынос и оцепили защитной лентой столики и барные стойки. А вот руководство «Самсы халяль» о коронавирусе, кажется, даже не слышало. Точнее, слышало, но чихало на все запреты. Каждый день тут собирались посетители: кушали, отдыхали. Конечно, нравилось это не всем.

За месяц в местную управу поступило несколько жалоб от жителей. На предписания и штрафы владелец не реагировал. В итоге дело дошло до суда. Решение районного суда о закрытии заведения руководство обжаловало.

- Мосгорсуд оставил неизменным решение суда первой инстанции о закрытии кафе,- сообщили «КП» в пресс-службе Мосгорсуда.

Но добровольно исполнять и это решение владелец не хотел. Тогда приставам пришлось действовать. На днях было принято решение заложить вход в кафе бетонными блоками. Происходящее сняли на фото очевидцы. На кадрах дверь заведения, которую практически забетонировали.

Тем временем в социальных сетях пользователи обсуждают радикальным метод, который использовали для закрытия этой забегаловки. Фото: Фото очевидцев

Тем временем в социальных сетях пользователи обсуждают радикальным метод, который использовали для закрытия этой забегаловки.Фото: Фото очевидцев

По словам очевидцев, блоки привезли коммунальщики. За их работой следили судебные приставы.

Сейчас кафе не работает. Тем временем в социальных сетях пользователи обсуждают радикальным метод, который использовали для закрытия этой забегаловки. Мнения разделились. Одни поддерживают действия властей, мол по-другому руководство кафешки не понимало, другие напротив жалеют предпринимателя, который в нынешних условиях выживал как мог.

Напомним до 30 апреля в Москве введен режим самоизоляции. В городе не работают кафе и рестораны. А выходить из дома можно только для похода на работу, в продуктовый магазин или аптеку. Со среды, 15 апреля, для передвижения по городу понадобится цифровой пропуск.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

С 15 апреля на въездах в Москву и съездах с МКАД будут проверять всех водителей

В первые же часы после подписания мэром Москвы Сергеем Собяниным указа о введении в столице режима цифровых пропусков, московские гаишники перешли на усиленный режим работы. Напомним, пропуска с 15 апреля обязательны для передвижения на любом виде транспорта: от велосипедов, самокатов, мотоциклов и машин, до трамваев, автобусов, такси и метро. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Самоизоляция в Москве: главное»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Москвичей предупредили о похолодании
В Москве 18 священников и монахов заразились коронавирусом
В Москве медикам автоматически открыли бесплатный доступ к городским парковкам
Серийного вора и мошенника задержали в Шатуре
В Москве женщина, нарушившая режим самоизоляции, напала на полицейского
В Москве школьник сдал в полицию мать, нарушающую режим самоизоляции
Синоптики предупредили о сильных метелях и резких перепадах температуры
В столице запустили новый проект «Культурная Москва онлайн»
С 13 апреля в Москве начнется оформление цифровых пропусков на проезд
Вице-мэр Анастасия Ракова: «Столичные стационары увеличат количество коек для больных коронавирусом»
За нарушение правил карантина в Москве оштрафовано уже 26 человек
В Москве ограничена работа большинства предприятий и организаций
Какие предприятия закроют в Москве с 13 по 19 апреля 2020 года из-за коронавируса
Москва выделила гостиницы для отдыха медиков, борющихся с коронавирусом
Ракова: В Москве растет число заболеваний коронавирусной пневмонией
В Москве впервые организуют киберсубботник
В Люблино подросток устроил поножовщину, выясняя отношения
Собянин: С пятницы нарушителей карантина за поездки на авто будут штрафовать
Столичные кладбища закроют для посещений из-за коронавируса
Пьяный москвич сжег во дворах четыре машины
На станциях МЦК и МЖД появятся бесконтактные диспенсеры для дезинфекции рук
В Москве гастарбайтер ищет сбежавшую невесту с помощью полицейских
В Москве упростили порядок выделения доплат безработным
В Наро-Фоминске на базе областной больницы появится инфекционный центр
Москва выделит федеральным клиникам 5 млрд рублей на перепрофилирование под коронавирус
Московским пенсионерам на изоляции доставили дрова и уголь на дачи
Сбежавшие московские подростки вернулись домой
В Москве полицейские задержали таксиста с коронавирусом, нарушившего карантин
В Москве лже-таможенник сообщил о минировании аэропорта Внуково