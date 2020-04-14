В Москве заложили бетонными блоками вход в кафе «Самса халяль»

Татарская забегаловка «Самса халяль», недалеко от метро Таганская, работала до последних дней. Кафешки по соседству давно в исполнении указа мэра перешли на режим работы на вынос и оцепили защитной лентой столики и барные стойки. А вот руководство «Самсы халяль» о коронавирусе, кажется, даже не слышало. Точнее, слышало, но чихало на все запреты. Каждый день тут собирались посетители: кушали, отдыхали. Конечно, нравилось это не всем.

За месяц в местную управу поступило несколько жалоб от жителей. На предписания и штрафы владелец не реагировал. В итоге дело дошло до суда. Решение районного суда о закрытии заведения руководство обжаловало.

- Мосгорсуд оставил неизменным решение суда первой инстанции о закрытии кафе,- сообщили «КП» в пресс-службе Мосгорсуда.

Но добровольно исполнять и это решение владелец не хотел. Тогда приставам пришлось действовать. На днях было принято решение заложить вход в кафе бетонными блоками. Происходящее сняли на фото очевидцы. На кадрах дверь заведения, которую практически забетонировали.

Тем временем в социальных сетях пользователи обсуждают радикальным метод, который использовали для закрытия этой забегаловки.Фото: Фото очевидцев

По словам очевидцев, блоки привезли коммунальщики. За их работой следили судебные приставы.

Сейчас кафе не работает. Тем временем в социальных сетях пользователи обсуждают радикальным метод, который использовали для закрытия этой забегаловки. Мнения разделились. Одни поддерживают действия властей, мол по-другому руководство кафешки не понимало, другие напротив жалеют предпринимателя, который в нынешних условиях выживал как мог.

Напомним до 30 апреля в Москве введен режим самоизоляции. В городе не работают кафе и рестораны. А выходить из дома можно только для похода на работу, в продуктовый магазин или аптеку. Со среды, 15 апреля, для передвижения по городу понадобится цифровой пропуск.

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В первые же часы после подписания мэром Москвы Сергеем Собяниным указа о введении в столице режима цифровых пропусков, московские гаишники перешли на усиленный режим работы. Напомним, пропуска с 15 апреля обязательны для передвижения на любом виде транспорта: от велосипедов, самокатов, мотоциклов и машин, до трамваев, автобусов, такси и метро. (подробности)