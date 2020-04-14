«ЕвроХим» Андрея Мельниченко передал Невинномысску 15 тысяч защитных масок

Как уже сообщала «Комсомольская правда», на защиту собственных сотрудников от коронавируса «ЕвроХим» Андрея Мельниченко уже направил 100 млн. рублей, и помогает городам, где расположены предприятия компании.

Например, «ЕвроХим» откликнулся на просьбу главы Невинномысска Михаила Миненкова помочь медицинским учреждениям и жилищно-коммунальным службам города в противостоянии коронавирусной инфекции COVID-19.

Сегодня крупнейший налогоплательщик края «Невинномысский Азот» передал городу химиков 15 тысяч многоразовых защитных масок, 1 тысячу закрытых очков и 1 тысячу пар перчаток.

- Очень важное дело, нужная помощь в нужное время, - отметил глава Невинномысска. - Это и врачам подспорье, и нашим волонтёрам, которые помогают нуждающимся, и всему городу – будем продолжать обработку поверхностей и уничтожать инфекцию!

По словам главврача городской больницы Елены Ерховой, маски, очки и перчатки помогут защитить от вируса врачей и медсестёр, которые, невзирая на угрозу собственному здоровью ежедневно выполняют свой профессиональный долг. Защитные средства также помогут предотвратить распространение инфекции между пациентами.

В ближайшее время компания передаст Невинномысску защитные комбинезоны и халаты, дезинфектанты для рук и средства для дезинфекции дорог, тротуаров и общественных территорий.