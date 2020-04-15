«Петровакс» стартовал с международным клиническим исследованием препарата для лечения COVID-19

Компания запустила международное многоцентровое двойное слепое плацебо-контролируемое адаптивное рандомизированное сравнительное исследование эффективности и безопасности препарата Полиоксидония® в терапии госпитализированных пациентов с COVID-19 в России.

Помимо России, заявка на проведение исследования у пациентов с COVID-19 рассматривается в Министерстве здравоохранения Франции, готовится к подаче в Словакии.

ММКИ проводится в соответствии с протоколом ВОЗ. В России будут участвовать клинические центры в Москве, Нижнем Новгороде, Оренбурге и Ярославле. В ходе исследования будет проведена оценка эффективности и безопасности лекарственного препарата у взрослых пациентов в возрасте от 18 до 85 лет с COVID-19. На первом этапе будет включено 100 пациентов. С учетом двух этапов планируется включить 454 пациентов. Первые результаты исследования ожидаются в июне.

«Уже есть первый успешный опыт применения «Полиоксидония» в Словакии при коронавирусной инфекции COVID-19, на основании которого препарат внесен в клинические рекомендации страны по лечению пациентов с COVID-19 , - отметил президент «Петровакс» Михаил Цыферов.

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