В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом

Число жертв коронавирусной инфекции в Москве продолжает увеличиваться. За последние сутки в столичных больницах скончались 11 человек, ранее сдавших положительный тест на COVID-2019. Инфекция дала осложнение в виде пневмонии. Самому младшему скончавшемуся пациенту было 48 лет. Самому старшему - 86.

«Все пациенты имели сопутствующие хронические заболевания, - рассказали в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. - Среди них - гипертония, пиелонефрит, хронический гепатит С (такой диагноз был у одного из умерших), сахарный диабет. Трое страдали хроническим бронхитом», - говорится в сообщении оперативного штаба.

Таким образом, общее число случаев с летальным исходом у заболевших коронавирусом на территории российской столицы достигло 106 человек. Число зафиксированных случаев COVID-2019 - более 13 тысяч человек. Напоминаем, с 15 апреля в Москве начинает действовать пропускной режим - передвижение на личном, общественном транспорте, а также в такси потребует специального цифрового пропуска.