2020-04-15T00:31:54+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом

Общее число жертв COVID-19 в столице достигло 106
Семен ЕЛЕНИН
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Общее число жертв коронавируса в столице достигло 106Общее число жертв коронавируса в столице достигло 106Фото: Артем КИЛЬКИН
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Число жертв коронавирусной инфекции в Москве продолжает увеличиваться. За последние сутки в столичных больницах скончались 11 человек, ранее сдавших положительный тест на COVID-2019. Инфекция дала осложнение в виде пневмонии. Самому младшему скончавшемуся пациенту было 48 лет. Самому старшему - 86.

«Все пациенты имели сопутствующие хронические заболевания, - рассказали в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. - Среди них - гипертония, пиелонефрит, хронический гепатит С (такой диагноз был у одного из умерших), сахарный диабет. Трое страдали хроническим бронхитом», - говорится в сообщении оперативного штаба.

Таким образом, общее число случаев с летальным исходом у заболевших коронавирусом на территории российской столицы достигло 106 человек. Число зафиксированных случаев COVID-2019 - более 13 тысяч человек. Напоминаем, с 15 апреля в Москве начинает действовать пропускной режим - передвижение на личном, общественном транспорте, а также в такси потребует специального цифрового пропуска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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