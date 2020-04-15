Цирки Москвы в период изоляции: разжиревшие тигры и игры с туалетной бумагой

Если в Московском зоопарке животные загрустили без гостей – обезьянам не хватает кривляний, а енотам детских стуков по вольерам, то в столичных цирках у животных почти не сократилось количество репетиций. «КП» узнала, как цирки Москвы продолжают работать за закрытыми дверями.

Репетиции без масок

Московский цирк Никулина на Цветном бульваре действительно повесил на двери замок и отменил все представления до 30 апреля. Но животных не бросили: ветеринары осматривают, артисты репетируют с ними номера. Подсмотреть бы. Но никаких онлайн-представлений или онлайн-репетиций пока не планируется.

- Цирк закрыт для зрителей, но работа продолжается. Артисты, которые не могут репетировать дома, а также дрессировщики и служащие по уходу за животными – все продолжают приезжать в цирк. На входе измеряют температуру, стоят санитайзеры для рук. Все, что можно было в цирке, обеззаразили – была дезинфекция, - рассказал Юрий Никулин, пресс-атташе Московского цирка Никулина на Цветном бульваре.

- Артисты репетируют в масках? – спрашиваю.

- Нет. Это физически невозможно. Сложно около часа бегать в маске. Но у нас в цирке каждый день присутствуют медицинские сотрудники.

- У вас практически все работают. А кто-то же ушел «на удаленку»?

- Артисты, которые работают в жанре «клоунада». Жонглеры, балерины - они могут репетировать дома. А вот номера с животными никак нельзя репетировать дома. Животным нужен уход, специальное питание и движение. Нельзя, чтобы лошади долго стояли в конюшне, чтобы тигры сидели в вольере. Им нужно около 1,5 часов тренировок.

В связи с карантином рацион животных не меняли, им не требуется больше фруктов, дорогущих лимонов или ломтиков имбиря. Как говорят в цирке Никулина, лишний вес животным не нужен.

Тигры, вставайте на зарядку

А вот тигрица Жанна в цирке на проспекте Вернадского уже набрала пару лишних килограммов. Видимо, лежала на диване, как многие москвичи.

- Рацион у наших животных вообще не поменялся. Я вчера приехал в цирк и увидел жирную (слово «толстая» тут не подходит) тигрицу Жанну, она уже как бочка. Я сказал своим коллегам: «Хватит. Они уже поплыли». То есть у кого нет проблем с едой, так это у наших животных. Они точно не будут голодать, - рассказал в Instagram Эдгард Запашный, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского.

zapashny.ru А почему бы и ДА

Сам же Эдгард Запашный каждый день ездит на работу в цирк, проверяет, что сотрудники добрались. И в таком режиме, наверное, придется работать до конца мая. Сейчас сотрудникам цирка, по мнению Запашного, приходится рисковать своей жизнью, выходя на улицу – это же опасно. Но и по-другому люди, которые связывают свою жизнь с животными, не смогут.

- Сейчас сотрудники полиции реально останавливают и человеческий фактор никто не отменял. Я за всем слежу. Животных много, не только тигры. Но львы, морские животные плавают в бассейнах, козы, лошади, собаки, попугаи. Продуктов для всех достаточно, - рассказал Эдгард Запашный.

В цирке предложили животным новые модные игрушки – рулоны с туалетной бумагой. В частности, тиграм развивающиеся ленточки понравились, и они прибавляли скорость, чтобы потрогать коготками дефицитные товары. А медведей учат не обниматься и пользоваться санитайзерами.

200 кошек на День рождения

greatcircus_ru Дорогие друзья! Будьте здоровы! А как вы поднимаете себе настроение в эти "тёмные" времена?

Театр кошек в Москве также пришлось закрыть, гастроли по городам России отменены, но пушистых артистов продолжают тренировать.

- Когда риск заражения сведется к минимуму, то Театр кошек продолжит гастроли, - говорит Юрий Куклачев, дрессировщик кошек, художественный руководитель Театра кошек в Москве.

dkuklachev Кукла Лола репетирует под танец маленьких лебедей , наслаждается жизнью и радует нас своими талантами.

Пока все на изоляции, театральные кошки тоже наслаждаются отдыхом, но и тренироваться не забывают. А 12 апреля они всем коллективом приезжали поздравлять Юрия Куклачева с Днем рождения.

- Не верьте слухам, что кошки и собаки переносчики-разносчики коронавируса. Я более 50 лет общаюсь с кошками, и они мне только помогают поддерживать свое здоровье. Помните, живут дольше и меньше болеют те, у кого есть кошки, - говорит Юрий Куклачев.