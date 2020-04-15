2020-04-15T12:00:06+03:00
Общество

"Я врач, я хочу на работу, а не вот это все!": в первый день работы цифровых пропусков в Москву вернулись девятибальные пробки

В заборах на съездах с МКАД люди стоят часами [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
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Проверка документов сотрудниками ДПС на въезде в Москву, 15 апреля 2020 г.Проверка документов сотрудниками ДПС на въезде в Москву, 15 апреля 2020 г.Фото: Иван МАКЕЕВ
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15 апреля, в первый день работы цифровых пропусков, в Москву вернулись пробки. О рекордных 0 баллах, которые держались на дорогах столицы всю прошлую неделю, можно забыть. В утренний час пик среды автомобилисты часами стоят в заторах на всех без исключения съездах с МКАД.

Напомним, сейчас в городе работают 160 постов ДПС. На всех участках дорогу сузили до одной полосы: проверяют наличие QR-кодов.Добраться до этих постов этим утром - мечта каждого, кто едет на работу. В заторах стоят врачи, продавцы магазинов, работяги с заводов, то есть все те, кто вынужден работать. Журналисты тоже стоят!

Утром 15 апреля въезд в Москву был осложнен из-за введения пропускного режима. Фото: Иван МАКЕЕВ

Утром 15 апреля въезд в Москву был осложнен из-за введения пропускного режима.Фото: Иван МАКЕЕВ

Утром я отправилась к посту ДПС на съезде к МКАД на улицу Озерную и застряла. С 09.00 до 10.20 удалось проехать всего 500 метров. То есть уже час я стою на съезде и до поста ДПС, где проверяют пропуска ещё около километра. Такими темпами до него я доберусь через полтора часа.

В соседних машинах возмущенные автомолисты включают клаксоны. Но от протестного звука сигналов очередь быстрее не двигается.

- Куда едете, а точнее стоите? - поинтересовалась я у девушки в соседней машине.

- В больницу! Я врач, хочу на работу, людей спасать, а не это все!

В пробке вместе с нами уже час стоит скорая. Автомобилисты и рады бы её пропустить, но на двухполосном съезде, с двух сторон огороженном отбойниками, сделать это просто невозможно.

Водители негодовали по поводу пробок, образовавшихся у въездов в столицу.

Водители негодовали по поводу пробок, образовавшихся у въездов в столицу.

Точно такие же заторы и на других съездах с МКАД.

- Сворачивала на Кутузовский проспект ровно два часа. Пропуска проверяют у каждого. На одну машину тратят по 2-3 минуты, - рассказала "КП" адвокат Ольга Сорокина.

По данным Яндекс.Навигатора, сейчас в Москве пробки в 4 балла. Но учитывая, что система выдаёт суммарный результат по всему городу, не стоит ей доверять.

- В центре города нет пробок, но вы ещё попробуйте до него доехать. В среднем на то чтобы просто съехать с МКАД уйдёт 2-3 часа, - рассказал "КП" таксист Олег Широбоков.

Напомним, таксисты тоже получили цифровые пропуска. Нужны они и пассажирам.

«Я врач, я хочу на работу, а не вот это все!»: в первый день работы цифровой пропусков в Москву вернулись адские пробки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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