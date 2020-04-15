Проверка цифровых пропусков на въезд и выезд из Москвы в период самоизоляции: как проходит, что нужно знать

Со среды, 15 апреля, Москва поехала по новым правилам. Теперь для передвижения на любом виде транспорта нужен цифровой пропуск. Его наличие проверяют на 160 пунктах контроля. Они расположены на всех без исключения съездах с Московской кольцевой автодороги.

Посты ДПС работают в круглосуточном режиме. Проверяют все автомобили без исключения. Как же это работает?

Для того, чтобы никто не мог проскочить без проверки, движение на подъездах к постам сужено до 1-2 полос. В зависимости от объёма трафика на постах дежурит от 2 до 10 сотрудников ДПС. За их безопасностью следят росгвардейцы.

Информационный стенд на въезде по Киевскому шоссе.Фото: Иван МАКЕЕВ

Госавтоинспекторы останавливают машины для проверки документов. Помимо водительского удостоверения и страховки просят показать цифровой пропуск. Его сразу же проверяют. Для этого гаишники вводят код, который указан на пропуске, в электронную базу, установленную на их телефоны и планшеты. На процедуру уходит около минуты. Если пропуск рабочий, вам пожелают доброго пути. В противном случае оштрафуют.

Проверка документов у водителя такси.Фото: Иван МАКЕЕВ

За движение по городу без цифрового пропуска выписывают штрафы в размере 5000 рублей. Кроме того, на всех постах дежурят эвакуаторы. Машины нарушителей увозят на штрафстоянки. Это ещё 5000 рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/773267" frameborder="0"></iframe> Проверка цифровых пропусков на въезд и выезд из Москвы в период самоизоляции.Анастасия ВАРДАНЯН

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