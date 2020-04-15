2020-04-15T13:01:56+03:00
Общество

Проверка цифровых пропусков на въезд и выезд из Москвы в период самоизоляции: как проходит, что нужно знать

Проверка цифровых пропусков на въезд и выезд из Москвы в период самоизоляции проходит на 160 пунктах котнтроля
Анастасия ВАРДАНЯН
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Посты ДПС на въездах в Москву работают в круглосуточном режиме.Посты ДПС на въездах в Москву работают в круглосуточном режиме.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Со среды, 15 апреля, Москва поехала по новым правилам. Теперь для передвижения на любом виде транспорта нужен цифровой пропуск. Его наличие проверяют на 160 пунктах контроля. Они расположены на всех без исключения съездах с Московской кольцевой автодороги.

Посты ДПС работают в круглосуточном режиме. Проверяют все автомобили без исключения. Как же это работает?

Для того, чтобы никто не мог проскочить без проверки, движение на подъездах к постам сужено до 1-2 полос. В зависимости от объёма трафика на постах дежурит от 2 до 10 сотрудников ДПС. За их безопасностью следят росгвардейцы.

Информационный стенд на въезде по Киевскому шоссе. Фото: Иван МАКЕЕВ

Информационный стенд на въезде по Киевскому шоссе.Фото: Иван МАКЕЕВ

Госавтоинспекторы останавливают машины для проверки документов. Помимо водительского удостоверения и страховки просят показать цифровой пропуск. Его сразу же проверяют. Для этого гаишники вводят код, который указан на пропуске, в электронную базу, установленную на их телефоны и планшеты. На процедуру уходит около минуты. Если пропуск рабочий, вам пожелают доброго пути. В противном случае оштрафуют.

Проверка документов у водителя такси. Фото: Иван МАКЕЕВ

Проверка документов у водителя такси.Фото: Иван МАКЕЕВ

За движение по городу без цифрового пропуска выписывают штрафы в размере 5000 рублей. Кроме того, на всех постах дежурят эвакуаторы. Машины нарушителей увозят на штрафстоянки. Это ещё 5000 рублей.

Проверка цифровых пропусков на въезд и выезд из Москвы в период самоизоляции.Анастасия ВАРДАНЯН

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ИСТОЧНИК KP.RU

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