2020-04-15T13:01:56+03:00
Общество

По поручению губернатора Андрея Воробьёва 1,2 млн человек получили выплаты за соблюдение режима самоизоляции

Материальная помощь в 3 тысячи рублей выплачивается жителям Подмосковья старше 65 лет или имеющим хронические заболевания
Семен ЕЛЕНИН
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Более 1,2 млн жителей Московской области получили вторую часть дополнительных выплат в 3 тысячи рублей за соблюдение режима самоизоляции. Напомним, эту меру поддержки губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв ввел 23 марта. Она адресована пожилым жителям области старше 65 лет, а также тем, кто имеет хронические заболевания эндокринной, мочеполовой, кровеносной систем, органов дыхания, онкологию, трансплантированные органы или ткани. Людей, входящий в группу высокого риска заражения коронавирусом губернатор попросил соблюдать режим самоизоляции. По поручению Андрея Воробьёва продукты и лекарства им доставляют соцработники и волонтеры, действующие сегодня во всех муниципалитетах.

Первую часть этой суммы - 1,5 тысячи рублей - перевели на банковские карты в первые же дни. Сейчас, как и обещал губернатор, граждане получают оставшуюся часть выплат.

«Деньги в размере 1,5 тысячи рублей поступают на счета автоматически или их приносит почтальон», - сообщили в пресс-службе Правительства Московской области.

Если вы входите в одну из вышеназванных категорий, но выплаты за самоизоляцию пока не получили, вам необходимо оставить заявку по телефону 8 (800) 550-50-30.

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