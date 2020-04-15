2020-04-15T15:54:20+03:00
Общество

«Командир, это тебе показать?» - автомобилисты зацифровались, но въезды в столицу все равно встали в пробках

Полиция просит готовить пропуска в развернутом виде при подъезде к постам
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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В столице и области с этого дня введен пропускной режим.В столице и области с этого дня введен пропускной режим.Фото: Александр БОЙКО
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С самого утра 15 апреля въезды в Москву застопорились. И ожидаемо. В столице и области с этого дня введен пропускной режим. Корреспондент КП посмотрел, что происходит на дорожных подступах к Москве.

Пост на Новорижском шоссе при въезде в Москву обслуживался сотрудниками ГИБДД столицы в две полосы. Одна из полос была перекрыта, что естественно вызвало небольшую пробку. Слева ее изредка объезжали по обочине машины скорой помощи с включенными мигалками. Справа две полосы патрулируют офицеры ГИБДД в масках и перчатках.

Инспекторы ГИБДД проверяют цифровые документы не только у водителей, но и у пассажиров. Фото: Александр БОЙКО

Инспекторы ГИБДД проверяют цифровые документы не только у водителей, но и у пассажиров.Фото: Александр БОЙКО

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Въезд в Москву - пробки на дорогах
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Впрочем, последними они пользовались редко. Они лишь подносили свои смартфоны к телефонам и планшетам водителей, чтобы сканировать электронный код - пропуск.

- Абсолютное большинство водителей, а их за час прошло через меня около 160, зарегистрировались и получили код, - рассказал "Комсомолке" инспектор столичного ГИБДД старший лейтенант Александр Рагушин, - Было бы здорово, если бы все имели этот код в виде картинки, а не 16-ти цифр, которые необходимо вбивать в смартфон. На это уходит время, ведь делать это приходится в резиновых перчатках.

Никто с инспекторами не спорил. Фото: Александр БОЙКО

Никто с инспекторами не спорил.Фото: Александр БОЙКО

Проверка цифровых пропусков на въезд и выезд из Москвы в период самоизоляции.Анастасия ВАРДАНЯН

Все водители ждут, но не долго.

- Когда увидела пробку, думала, что все, теперь точно опоздала на работу, но минуты три всего прошло, - ответила "КП" жительница Дедовска Анна Павлова.

Некоторые машины с мигалками и охраной проскакивают почти не останавливаясь.

Пост на Новорижском шоссе при въезде в Москву обслуживался сотрудниками ГИБДД столицы в две полосы. Фото: Александр БОЙКО

Пост на Новорижском шоссе при въезде в Москву обслуживался сотрудниками ГИБДД столицы в две полосы.Фото: Александр БОЙКО

- Судья показал удостоверение, - поясняет сотрудник.

andrey_spilkisandrey_spilkis
Въезд в Москву - пробки на дорогах
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Инспекторы ГИБДД проверяют цифровые документы не только у водителей, но и у пассажиров. Некоторые пассажиры начинали судорожно перебирать содержимое сумочек, другие доставали цифровой код распечатанный на стандартном листе бумаги.

Абсолютное большинство водителей зарегистрировались и получили код Фото: Александр БОЙКО

Абсолютное большинство водителей зарегистрировались и получили кодФото: Александр БОЙКО

Никто с инспекторами не спорил. Пост прикрывают "приданные силы": сотрудники ОМОНа с автоматами, кинолог с собакой (если придется обыскать машину), а еще сотрудники ряда спецслужб. Это на случай, если водитель представиться Джеймсом Бондом.

Некоторые пытались даже поговорить со служивыми в масках.

- Командир, это вот тебе надо показать, верно, - спрашивает инспектора в окошко авто житель Истры Андрей Власенко.

- Вы не знаете, что это такое?

- Ничего не понимаю в этих кодах, жена заполнила, выдала, сказала на въезде показать, я матери ее продукты везу, - смеется водитель.

В таком ритме пост будет работать 12 часов. С 07.30 до 19.30. Потом придет ночная смена. Фото: Александр БОЙКО

В таком ритме пост будет работать 12 часов. С 07.30 до 19.30. Потом придет ночная смена.Фото: Александр БОЙКО

Из глубины искусственного затора, между машин к инспектору бежит девушка.

- Я там чуть въехала в мужчину, - хлопает она ресницами. - Не могли бы вы оформить нам ДТП.

Рагушин просит коллегу оформить аварию, а сам продолжает разбираться с таксистом компании "Элитка" Александром, у которого не оказалось цифрового пропуска.

Ночью на пропуск в город на каждом шоссе будет работать только одна полоса. Фото: Александр БОЙКО

Ночью на пропуск в город на каждом шоссе будет работать только одна полоса.Фото: Александр БОЙКО

- Я на даче жил, ничего не знал о этих новшествах, - оправдывается он.

- А где ваша путевка, - спрашивает инспектор МАДИ Игорь Романов, который занимается проверкой частных извозчиков. - Будем изымать у вас машину.

Нарушителя просят припарковаться, а его клиентке инспектора предложили поймать новое такси.

Нарушителей инспекторы оформляют на месте, а постановления направляют в суд. Фото: Александр БОЙКО

Нарушителей инспекторы оформляют на месте, а постановления направляют в суд.Фото: Александр БОЙКО

В таком ритме пост будет работать 12 часов. С 07.30 до 19.30. Потом придет ночная смена. Ночью на пропуск в город на каждом шоссе будет работать только одна полоса. Нарушителей инспекторы оформляют на месте, а постановления направляют в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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