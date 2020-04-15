В Москве пошел снег, а на Пасху обещают дождь

Московская весна опять пока проигрывает зиме в Европейской России. В столице 15 апреля выпал небольшой снег. Синоптики говорят, что осадки будут кратковременными.

- Температурный фон окажется на 4 градуса ниже климатической нормы апреля. Днем в Москве будет облачно с прояснениями, во второй половине дня кратковременные осадки – дождь и мокрый снег. Температура в столице будет +5…+7 градусов, в Подмосковье +3…+8 градусов, - рассказали в метеобюро «Фобос».

Синоптики говорят, что такая погода будет в Москве вплоть до воскресенья. Ожидаются небольшие дожди, в отдельных районах вперемешку со снегом. Наиболее интенсивные осадки пройдут в четверг.

- Преобладающая дневная температура будет +5...+7 градусов, что почти на пять градусов ниже многолетних значений, - рассказали в метеобюро «Фобос».

Какую же погоду ждать 19 апреля, когда христиане будут отмечать Светлую Пасху? Ориентировочно такую же, как и сегодня, 15 апреля.

- В этот день будет небольшой дождь, но солнце будет появляться и радовать москвичей. Температура ночью будет от -2 до +3 градусов, а днем около +9 градусов, - рассказала Татьяна Позднякова, главный специалист Метеобюро Москвы.

Настоящее весна будет 28, 29, 30 апреля, а в мае - стабильная теплая погода.