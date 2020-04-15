2020-04-15T18:21:37+03:00
Общество

«Газпром нефть» протестировала на коронавирус больше половины сотрудников

Это лишь один из этапов масштабной программы компании по борьбе с COVID-19
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Автор фото: Сергей ПОЛЕАвтор фото: Сергей ПОЛЕ
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«Газпром нефть» завершила первый этап массового тестирования на наличие коронавирусной инфекции сотрудников компании и подрядных организаций. Эта работа позволила выявить носителей вируса на ранней стадии без внешних симптомов, определить контактные группы для изоляции до подтверждения диагноза. Исследование тестов производится в сертифицированных Роспотребнадзором лабораториях.

Эксперты считают, что охватное тестирование и изоляция, наряду с противоэпидемическими мероприятиями – наиболее эффективные меры по противодействию COVID-19 на объектах непрерывного производства.

Тестирование сотрудников является частью комплексной корпоративной программы «Антивирус» по противодействию распространению COVID-19, цель которой создание барьеров для распространения вируса, принятие мер для сохранения здоровья сотрудников и подрядчиков, а также минимизация рисков остановки производства.

Особые меры принимаются на промышленных объектах компании, в том числе удаленных нефтепромыслах. Увеличена продолжительность вахт на месторождениях до трех месяцев для снижения количества перевахтовок и численности сотрудников, которые перемещаются по стране, подвергаясь опасности инфицирования. На вахтах реализованы карантинные ограничения для изоляции лиц с возможным заражением, установлены санитарно-эпидемиологические посты, организована работа дополнительных медпунктов, увеличено количество медперсонала. Работающие на производстве сотрудники имеют необходимые средства защиты, ведется санитарно-эпидемиологическая обработка помещений и бесконтактная передача смен.

Разработаны планы эвакуации из самых труднодоступных мест в случае острого течения заболевания. Созданы запасы медикаментов для обеспечения заболевших до прибытия медицинской бригады или до начала эвакуации.

На нефтеперерабатывающих заводах также организованы дистанционные замеры температуры, проводится регулярная дезинфекция помещений и служебного транспорта. Применены схемы разграничения потоков на проходных. Сотрудники соблюдают режим обязательного ношения средств индивидуальной защиты: масок, респираторов, перчаток и т.д. Весь персонал в возрасте старше 60 лет переведен на удаленный режим работы. Административно-управленческий персонал, имеющий возможность выполнять работу дистанционно, переведен на домашний режим с использованием цифровых технологий «удаленного офиса».

- В этих беспрецедентных условиях главные приоритеты «Газпром нефти» — защита сотрудников, партнеров и клиентов от распространения вируса, обеспечение непрерывности всех производственных процессов, сохранение финансовой устойчивости и продолжение развития компании, - сообщил председатель Правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

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