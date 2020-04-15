«Расстрелял из окна соседа»: На юго-востоке Москвы полиция и Росгвардия штурмом взяли квартиру со стрелком

Ссора между двумя жителями юго-востока Москвы закончилась стрельбой. ЧП произошло у дома на Окской улице, 28.

- Около 19:30 очевидцы сообщили о стрельбе, - прокомментировали «КП» в пресс-службе московской полиции.

По предварительным данным, поссорились два соседа по пятиэтажному «хрущевскому» дому.

- Судя по всему, конфликт был давний - один из мужчин открыл по другому стрельбу из окна своей квартиры, - сообщил источник в правоохранительных органах.

Сделав несколько выстрелов, стрелок выбросил охотничье ружье в окно.

Его 40-летний оппонент, раненый в ногу, доставлен на скорой помощи в больницу.

Стрелок забаррикадировался в своей квартире и отказался сдаваться. На место вызвали полицейский спецназ и Росгвардия.

- Переговоры ни к чему не привели, дверь пришлось ломать, - рассказал источник.

- Задержан мужчина 1973 года рождения, житель Москвы, - сообщили в ГУ МВД по Москве. - Он доставлен в ближайший отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По имеющейся информации, мужчина ранее служил в правоохранительных органах, а в момент задержания был в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас выясняются детали. В том числе, имеется ли у него разрешение на хранения оружия.