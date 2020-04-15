2020-04-15T22:10:12+03:00
Происшествия

«Расстрелял из окна соседа»: На юго-востоке Москвы полиция и Росгвардия штурмом взяли квартиру со стрелком

40-летнего раненого москвича доставили в больницу
Семен ЕЛЕНИН
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Стрелок забаррикадировался в своей квартире и отказался сдаватьсяСтрелок забаррикадировался в своей квартире и отказался сдаватьсяФото: Михаил ФРОЛОВ
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Ссора между двумя жителями юго-востока Москвы закончилась стрельбой. ЧП произошло у дома на Окской улице, 28.

- Около 19:30 очевидцы сообщили о стрельбе, - прокомментировали «КП» в пресс-службе московской полиции.

По предварительным данным, поссорились два соседа по пятиэтажному «хрущевскому» дому.

- Судя по всему, конфликт был давний - один из мужчин открыл по другому стрельбу из окна своей квартиры, - сообщил источник в правоохранительных органах.

Сделав несколько выстрелов, стрелок выбросил охотничье ружье в окно.

Его 40-летний оппонент, раненый в ногу, доставлен на скорой помощи в больницу.

Стрелок забаррикадировался в своей квартире и отказался сдаваться. На место вызвали полицейский спецназ и Росгвардия.

- Переговоры ни к чему не привели, дверь пришлось ломать, - рассказал источник.

- Задержан мужчина 1973 года рождения, житель Москвы, - сообщили в ГУ МВД по Москве. - Он доставлен в ближайший отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По имеющейся информации, мужчина ранее служил в правоохранительных органах, а в момент задержания был в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас выясняются детали. В том числе, имеется ли у него разрешение на хранения оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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