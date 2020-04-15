Сергей Собянин об отборе тест-систем на коронавирус: «Главное, чтобы они работали»

В столице продолжают борьбу с коронавирусом и дальнейшие действия мэр Москвы Сергей Собянин обсудил 15 апреля с врачами из Клинического комитета по Covid-19. В ходе видеоконференции обсуждались вопросы организации лечения больных с коронавирусной инфекции и борьбы с пандемией. Главный вопрос – эффективность тест-систем.

- Чем более эффективны тесты, чем более они точны, тем эффективность всей нашей работы будет только возрастать. Поэтому мы поддерживаем все начинания в этой области. Но еще скажу, что мы будем отбирать на конечной стадии только те, которые проявили и дали максимальную эффективность. Это нужно понимать. Здесь никаких не должно быть «наших», «ваших», тестов коммерческих, некоммерческих - мне все равно, какие это тесты. Главное, чтобы они работали, - сказал Сергей Собянин.

Говорил мэр города с врачами и о важности компьютерной томографии легких, как достоверного диагностического исследования на коронавирус.

- Степень достоверности КТ-диагностики больше 95%. Каких-то существенных проблем нет. Мы выявляем отдельные расхождения, но практически не ошибаемся в части того, что это ковидная пневмония, - сказал директор Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий Сергей Морозов.

Напомним, что Клинический комитет по Covid-19 – временно действующий коллегиальный орган, сформированный по инициативе московских врачей на период противодействия новой коронавирусной инфекции. Главными задачами комитета являются: систематизация научных и практических данных о клиническом пути пациента с положительным результатом теста на наличие новой коронавирусной инфекции, а также выбор оптимальных технологий профилактики, диагностики, лечения и реабилитации пациентов с положительным тестом на Covid-19.

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