В Москве парковки со шлагбаумами стали бесплатными для врачей

Врачи и работники всех медучреждений - городских, федеральных и частных, спасающие сейчас пациентов с коронавирусом, могут бесплатно парковать машины не только на платных улицах, но и на городских парковках со шлагбаумом. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Возле некоторых медицинских учреждений есть парковки со шлагбаумами закрытого типа, - пояснил заммэра. - Врачи и медработники, списки которых переданы в Департамент здравоохранения Москвы их медучреждениями, могут парковать там свои автомобили бесплатно".

Льгота действует с начала этой недели.

"Если вы врач и у вас возникли какие-либо вопросы, связанные с парковкой, обращайтесь на горячую линию Департамента здравоохранения Москвы по номеру +7 (495) 870-72-95", - уточнили в Департаменте транспорта Москвы.

Напомним, по данным оперативного штаба, сегодня в столице диагноз коронавирус официально подтвержден у 14 776 человек, из них 1205 пациентов выздоровели. От COVID-2019 в столице скончались 106 человек. Это в основном пожилые люди в возрасте от 61 до 90 лет, многие из них с хроническими болезнями. Среди умерших есть и пациенты в возрасте 29 и 34 лет.