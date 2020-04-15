2020-04-15T22:57:58+03:00
Общество

За сутки в Москве скончались 7 человек, в том числе 36-летний мужчина

У большинства умерших были хронические заболевания
Семен ЕЛЕНИН
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Общее число скончавшихся людей с подтвержденным COVID-2019 в Москве выросло до 113 человекОбщее число скончавшихся людей с подтвержденным COVID-2019 в Москве выросло до 113 человекФото: Иван МАКЕЕВ
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В Москве число жертв коронавируса увеличилось еще на 7 человек. Пациенты скончались за последние сутки в разных столичных больницах. Как сообщают в Оперативном штабе Москвы по коронавирусу, у всех ранее была диагностирована коронавиурсная инфекция. Заболевание дало осложнение в виде пневмонии.

Самому младшему из семи скончавшихся было 36 лет.

- У 36-летнего пациента болезнь протекала в тяжелой форме, у него была очагово-сливная вирусная бронхопневмония с тотальным поражением легких, - рассказали в Оперативном штабе.

Самому возрастному умершему пациенту было 86 лет. По словам специалистов, у большинства были хронические заболевания - гипертония, сахарный диабет, кардиосклероз, а также онкология.

- Напоминаем о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции пожилым людям и лицам, имеющим хронические заболевания, - заявляют в Оперштабе.

Общее число скончавшихся людей с подтвержденным COVID-2019 в Москве выросло до 113 человек. Число заболевших превышает 14,7 тысяч.

Отметим, что сегодня, 15 апреля, было официально зарегистрировано 3388 новых случаев заражения коронавирусом в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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