Московские парки подготовили онлайн-программу к Пасхе
Пасху в этом году московские семьи отпразднуют в кругу родных и близких. Из-за коронавируса горожанам посоветовали воздержаться от посещения храмов. В этот день лучше угостить близких куличом и подарить красивые пасхальные яйца. До праздника остаются считанные дни, но еще есть время подготовиться. В столичных парках как раз подготовили мастер-классы и видеоуроки по подготовке к Пасхе.
- Приглашаем горожан на интерактивные занятия для всей семьи. В онлайн-формате можно поучаствовать в мастер-классах по выпечке пряников и куличей, росписи пасхальных яиц, созданию украшений для дома и подарков для близких, — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Янтарный эффект и декупаж: роспись пасхальных яиц
Усадьба Воронцово
Москвичи смогут посетить виртуальные уроки по декорированию пасхальных яиц. Их проведет художественный руководитель усадьбы Александра Сурнова. Она расскажет, как добиться мраморного и янтарного эффектов цвета скорлупы, покажет технику декупаж.
Когда: ежедневно в 12.00, до 18 апреля 2020 года.
Сад «Эрмитаж»
Состоится мастер-класс педагога-декоратора Ирины Тарабриной. Она покажет, как с помощью подручных средств оригинально украсить пасхальные яйца.
Когда: 16 апреля в 15.00.
Бабушкинский парк
Можно посмотреть видеоурок дизайнера и художника-графика Александры Калиничевой. Она научит, как создать шедевры на яичной скорлупе при помощи луковой шелухи и белой темперы.
Когда: 16 апреля, 12.00.
Таганский парк
Прямой эфир с художником Ларисой Магомедовой. Она научит красить пасхальные яйца, используя куркуму, лепестки сухой розы и чайные листья.
Сайт: ссылку на подключение к прямому эфиру опубликуют здесь.
Когда: 17 апреля в 16:00
Парк Горького
Мастер-класс по созданию пасхальных открыток в «Зеленой школе» Парка Горького 17 апреля проведет Ксения Будина. Участникам понадобятся старые открытки, белая и цветная бумага, а также клей и ножницы. А 19 апреля пройдет мастер-класс по украшению к празднику своего дома.
Когда: 17 апреля и 19 апреля в 13.00.
Рецепты куличей и творожной пасхи
Лианозовский парк
Кондитер Анастасия Судьбинина расскажет секреты приготовления творожной пасхи с белым шоколадом.
Сайт: ссылка на прямой эфир появится здесь.
Когда: 18 апреля в 14.00.
Сокольники
Кулинарный видеоурок блогера Евгении Кулешовой. Она даст советы, как приготовить вкусный кулич-краффин из сдобного дрожжевого теста.
Сайт.
Когда: 18 апреля в 13.00.
Усадьба Воронцово
Кондитер Наталья Ильинская научит выпекать пряники из козульного теста в форме пасхального кролика.
Когда: 19 апреля в 12.00.
Подарки для семьи
Московская усадьба Деда Мороза
Детям понравится мастер-класс цикла «Волшебство своими руками». Малыши в возрасте от пяти лет смогут вместе с родителями смастерить подставку под пасхальное яйцо. Помогать будут сказочные персонажи Мандаринка и Незнайка. Что нужно для участия? Упаковка для яиц, ножницы, цветная бумага и фломастеры.
Когда: уже в доступе.
Сад «Эрмитаж»
В социальных сетях опубликован мастер-класс по созданию декоративного яйца из цветной бумаги, лент, пластилина, бисера и других материалов. А 17 апреля в 15.00 появится видеоурок от Иирны Тарабриной, которая научит мастерить подсвечники из яичных скорлупок, сухих цветов и шишек. Виртуальный мастер-класс художника Елены Субботиной по созданию картины из картона, монет и гвоздей опубликуют 20 апреля в 15.00.
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Когда: первый мастер-класс уже в доступе.
Лианозовский парк
Мастер-класс по объемной аппликации «Пасхальный кулич». Его проведет для детей от 6 лет педагог художественной студии парка Анастасия Шальнова.
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Когда: 18 апреля в 11.00.
Парк искусств «Музеон»
Урок по живописи проведет художница Мария Панькова. Она научит рисовать акварельными красками пасхального кролика.
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Когда: 17 апреля в 11.00.
Парк Олимпийской деревни
Мастер-класс декоратора Марины Звычайновой. Она покажет, как из пластиковых бутылок и бечевки создать необычную пасхальную корзину для яиц и кулича.
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Когда: 19 апреля в 12.00.
Парк 50-летия Октября
Творческий урок декоратора Марины Звычайновой, в котором она научит из разноцветных ниток и кусочка фетра мастерить пасхального кролика.
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Когда: 19 апреля в 12.00.
ИСТОЧНИК KP.RU