Московские парки подготовили онлайн-программу к Пасхе

Пасху в этом году московские семьи отпразднуют в кругу родных и близких. Из-за коронавируса горожанам посоветовали воздержаться от посещения храмов. В этот день лучше угостить близких куличом и подарить красивые пасхальные яйца. До праздника остаются считанные дни, но еще есть время подготовиться. В столичных парках как раз подготовили мастер-классы и видеоуроки по подготовке к Пасхе.

- Приглашаем горожан на интерактивные занятия для всей семьи. В онлайн-формате можно поучаствовать в мастер-классах по выпечке пряников и куличей, росписи пасхальных яиц, созданию украшений для дома и подарков для близких, — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Янтарный эффект и декупаж: роспись пасхальных яиц

Усадьба Воронцово

Москвичи смогут посетить виртуальные уроки по декорированию пасхальных яиц. Их проведет художественный руководитель усадьбы Александра Сурнова. Она расскажет, как добиться мраморного и янтарного эффектов цвета скорлупы, покажет технику декупаж.

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Когда: ежедневно в 12.00, до 18 апреля 2020 года.

Сад «Эрмитаж»

Состоится мастер-класс педагога-декоратора Ирины Тарабриной. Она покажет, как с помощью подручных средств оригинально украсить пасхальные яйца.

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Когда: 16 апреля в 15.00.

Бабушкинский парк

Можно посмотреть видеоурок дизайнера и художника-графика Александры Калиничевой. Она научит, как создать шедевры на яичной скорлупе при помощи луковой шелухи и белой темперы.

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Когда: 16 апреля, 12.00.

Таганский парк

Прямой эфир с художником Ларисой Магомедовой. Она научит красить пасхальные яйца, используя куркуму, лепестки сухой розы и чайные листья.

Сайт: ссылку на подключение к прямому эфиру опубликуют здесь.

Когда: 17 апреля в 16:00

Парк Горького

Мастер-класс по созданию пасхальных открыток в «Зеленой школе» Парка Горького 17 апреля проведет Ксения Будина. Участникам понадобятся старые открытки, белая и цветная бумага, а также клей и ножницы. А 19 апреля пройдет мастер-класс по украшению к празднику своего дома.

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Когда: 17 апреля и 19 апреля в 13.00.

Рецепты куличей и творожной пасхи

Лианозовский парк

Кондитер Анастасия Судьбинина расскажет секреты приготовления творожной пасхи с белым шоколадом.

Сайт: ссылка на прямой эфир появится здесь.

Когда: 18 апреля в 14.00.

Сокольники

Кулинарный видеоурок блогера Евгении Кулешовой. Она даст советы, как приготовить вкусный кулич-краффин из сдобного дрожжевого теста.

Сайт.

Когда: 18 апреля в 13.00.

Усадьба Воронцово

Кондитер Наталья Ильинская научит выпекать пряники из козульного теста в форме пасхального кролика.

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Когда: 19 апреля в 12.00.

Подарки для семьи

Московская усадьба Деда Мороза

Детям понравится мастер-класс цикла «Волшебство своими руками». Малыши в возрасте от пяти лет смогут вместе с родителями смастерить подставку под пасхальное яйцо. Помогать будут сказочные персонажи Мандаринка и Незнайка. Что нужно для участия? Упаковка для яиц, ножницы, цветная бумага и фломастеры.

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Когда: уже в доступе.

Сад «Эрмитаж»

В социальных сетях опубликован мастер-класс по созданию декоративного яйца из цветной бумаги, лент, пластилина, бисера и других материалов. А 17 апреля в 15.00 появится видеоурок от Иирны Тарабриной, которая научит мастерить подсвечники из яичных скорлупок, сухих цветов и шишек. Виртуальный мастер-класс художника Елены Субботиной по созданию картины из картона, монет и гвоздей опубликуют 20 апреля в 15.00.

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Когда: первый мастер-класс уже в доступе.

Лианозовский парк

Мастер-класс по объемной аппликации «Пасхальный кулич». Его проведет для детей от 6 лет педагог художественной студии парка Анастасия Шальнова.

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Когда: 18 апреля в 11.00.

Парк искусств «Музеон»

Урок по живописи проведет художница Мария Панькова. Она научит рисовать акварельными красками пасхального кролика.

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Когда: 17 апреля в 11.00.

Парк Олимпийской деревни

Мастер-класс декоратора Марины Звычайновой. Она покажет, как из пластиковых бутылок и бечевки создать необычную пасхальную корзину для яиц и кулича.

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Когда: 19 апреля в 12.00.

Парк 50-летия Октября

Творческий урок декоратора Марины Звычайновой, в котором она научит из разноцветных ниток и кусочка фетра мастерить пасхального кролика.

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Когда: 19 апреля в 12.00.